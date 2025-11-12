Roberto Mosquera 'echa' a Jesús Barco, Ascues y Gómez tras su indisciplina: "No puedo convivir con irresponsabilidades"

La reciente polémica alrededor de Jesús Barco y sus compañeros de equipo, Carlos Ascues y Alexi Gómez, ha generado gran atención mediática luego de que fueran captados disfrutando de un día de piscina en Huánuco junto a varias mujeres. Este comportamiento derivó en la separación definitiva del plantel de Alianza Universidad, y ahora el entrenador Roberto Mosquera aclaró los motivos detrás de esta drástica decisión.

Mosquera fulmina a Jesús Barco, Carlos Ascues y Alexi Gómez

El técnico de Alianza Universidad explicó que la decisión de apartar a los jugadores responde a incumplimientos de normas internas de convivencia, firmadas previamente por todos los integrantes del plantel. Según Mosquera, estas cláusulas estipulaban la conducta que debía mantenerse dentro y fuera del club, y su violación activó automáticamente medidas disciplinarias.

"Acá hay normas de convivencia, todos aceptaron y firmaron un documento. Entonces, cuando alguien comete eso y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros y salen en su defensa... Pero les dije 'si ustedes son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad'. Ahí sí se quedan calladitos", sostuvo el entrenador.

Mosquera también reveló que algunos jugadores llegaban a los entrenamientos en estado de ebriedad, un comportamiento que no estaba dispuesto a tolerar. "Si están viniendo a hablar por alguien que viene todos los días alcoholizado y ustedes lo quieren proteger... Entonces que no vengan a decirme nada a mí, porque se han comprometido a algo", añadió.

El estratega destacó que su objetivo principal es proteger a los jugadores que "aman el fútbol" y mantienen una conducta ética.

"Si se quedaban (Barco, Ascues y Gómez), no sé lo que hubiera pasado, no tengo capacidad de leer el futuro. Yo hago lo que tengo que hacer y, si porque se van pierdo la categoría, bueno, me estoy haciendo cargo. Pero yo no puedo convivir con irresponsabilidades", sentenció Mosquera.

Roberto Mosquera habla sobre su futuro

Por otro lado, el técnico de 69 años reveló que la dirigencia de Alianza Universidad le propuso renovar contrato hace varios meses, pero él decidió esperar hasta conocer los resultados de la temporada.

"Queremos cumplir el objetivo primero, y no es porque tenga duda de que vamos a cumplir con el objetivo de no descender, si en el camino no hay piedras y hay cosas raras. Yo no puedo dirigir y a la vez estar pensando 'este se queda, este se va, voy a necesitar otro arquero', porque me embotaría y quiero tener toda mi lucidez puesta en este equipo. Sería también injusto para los jugadores, para el club y para mí mismo", explicó.

Asimismo, el experimentado entrenador contó que dos clubes de la Liga 1 ya se comunicaron con él de cara al 2026, aunque no descartó volver a Huánuco.

"Les quedé agradecido, pero creo que hice lo que tenía que hacer. No estoy arrepentido porque me han llamado de dos equipos, pero me imagino que cuando termine esto me puedo sentar otra vez a conversar con la gente de UDH", precisó.

La separación de Jesús Barco, Carlos Ascues y Alexi Gómez marca un precedente en Alianza Universidad sobre la importancia de la disciplina y la ética deportiva. Mientras el club enfrenta las consecuencias en la tabla de posiciones, Mosquera se mantiene firme en su decisión, priorizando el respeto a las normas.