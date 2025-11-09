¡Empate sin goles! Universitario y Alianza Lima igualaron en la final de ida de la Liga Femenina 2025

En un encuentro que mantuvo a los espectadores al borde del asiento, Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron 0-0 en la final de ida de la Liga Femenina de Fútbol 2025. El partido, disputado este domingo en el estadio Campo Mar, dejó todo abierto para la revancha que se jugará el próximo sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva.

Duelo parejo y oportunidades claras para Alianza Lima

Desde el inicio, Universitario mostró intención de dominar y buscar la victoria, aunque fue Alianza Lima quien generó las acciones más peligrosas. Las delanteras Tacilla y Padilla protagonizaron varios ataques que pusieron a prueba a la defensa merengue.

Por parte de Universitario, Cisneros sorprendió con un remate que no representó riesgo para la portería rival, mientras que la arquera de Alianza mostró su molestia con algunas desconexiones defensivas. Pese a las ocasiones generadas por ambos equipos, el primer tiempo culminó sin goles, manteniendo la tensión en la grada.

El segundo tiempo comenzó con un inconveniente: la presencia de hinchas en Campo Mar, a pesar de que estaba prohibida, retrasó el reinicio del juego hasta que fueron retirados. En la parte complementaria, Alianza Lima contó con la oportunidad más clara al minuto 62, cuando Tacilla desperdició un mano a mano frente a la portera de Universitario.

Su remate, que chocó en el palo, dejó a las aliancistas con la sensación de que pudieron abrir el marcador. Finalmente, el encuentro terminó 0-0, dejando la serie totalmente abierta para el partido de vuelta.

⏱️ | 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢



⚽️ Universitario 0-0 Alianza Lima#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/JiJabBGl3S — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) November 9, 2025

Segunda final y la definición del campeón

La revancha se disputará el sábado 15 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, a partir de las 15:00 horas locales. Universitario de Deportes buscará cobrarse la revancha, recordando que Alianza Lima se impuso en la final del Torneo Clausura.

En caso de victoria de las cremas, lograrían su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y obligarían a un partido extra para definir al campeón absoluto de la temporada. Por el contrario, si Alianza Lima repite triunfo como en el Torneo Apertura y la final del Clausura, las blanquiazules asegurarán su pase a la Copa Libertadores Femenina 2026 y se proclamarán campeonas absolutas sin necesidad de un tercer partido.

Este empate sin goles deja todo por definirse, aumentando la expectativa para la revancha en Matute, donde las dos escuadras prometen un duelo lleno de emoción y determinación por levantar el trofeo de la Liga Femenina de Fútbol 2025.