Alianza Lima venció 2-1 a Los Chankas en Andahuaylas por partido pendiente del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima se llevó un importante triunfo de su visita a Andahuaylas, donde venció 2-1 a Los Chankas en el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El protagonismo del encuentro recayó en Paolo Guerrero, quien anotó ambos goles y permitió que el equipo íntimo siga en la lucha por el segundo lugar de la tabla Acumulada.

Guerrero lidera la victoria de los blanquiazules

El partido comenzó con Alianza Lima intentando imponer su juego, buscando llegar con precisión al área rival. Sin embargo, la presión de Los Chankas provocó varias pérdidas de balón y algunas faltas que complicaron el inicio de los visitantes. Aun así, la calidad individual de Paolo Guerrero se hizo notar.

Casi al cierre del primer tiempo, en el minuto 43, Jesús Castillo asistió al delantero nacional, quien definió con gran precisión para abrir el marcador. En el segundo tiempo, Alianza Lima mantuvo la iniciativa con el objetivo de asegurar los tres puntos y consolidarse en la lucha por el segundo puesto.

Los Chankas intentaron reorganizarse y buscar el empate, generando algunas oportunidades sobre la portería de Guillermo Viscarra. Sin embargo, a los 68 minutos, Paolo Guerrero volvió a aparecer: controló el balón con maestría y remató con tres dedos desde el lado derecho del área, asegurando su doblete y ampliando la ventaja de los blanquiazules.

Los locales lograron descontar al minuto 73 gracias a Isaac Camargo, quien aprovechó un desvío en Ricardo Lagos. Pese al gol, Alianza Lima mantuvo la calma y aseguró la victoria hasta el pitazo final, destacando la actuación de Guerrero y la sólida gestión de Jesús Castillo en la generación de juego.

Próximos desafíos para los blanquiazules

Con esta victoria, Alianza Lima se mantiene firme en la lucha por el segundo puesto, que actualmente pertenece a Cusco FC con 64 puntos, dos más que los íntimos que suman 62 unidades. El equipo de Matute tiene como objetivo asegurar esa casilla para mejorar su posición de cara a los playoffs y aumentar sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El próximo encuentro será en casa, cuando Alianza Lima reciba a UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, Cusco FC enfrentará primero a Sport Boys y luego visitará a Sport Huancayo, lo que mantiene abierta la disputa por la segunda posición.

Con este resultado, Alianza Lima sigue vivo en la lucha por la segunda posición, mostrando contundencia en ataque y resistencia defensiva pese a los ajustes de Los Chankas. La serie de partidos que queda definirá si los íntimos logran superar a Cusco FC y consolidarse en la clasificación final.