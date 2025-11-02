Kenji Cabrera marcó con gol con el Vancouver Whitecaps y avanzó a semifinales de la MLS

El joven futbolista peruano Kenji Cabrera sigue destacando en la Major League Soccer (MLS) con el Vancouver Whitecaps. Tras brillar en la goleada 3-0 sobre FC Dallas y recibir elogios de Thomas Müller, volvió a ser clave en la vuelta de los cuartos de final de la Conferencia Oeste, llevando a su equipo a las semifinales.

Kenji Cabrera, figura en la clasificación a semifinales

Cabrera se convirtió en un jugador clave para Vancouver Whitecaps, que logró avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste luego de una agónica tanda de penales frente al FC Dallas. En el choque de ida, el exjugador de Melgar ya había marcado en la goleada por 3-0, dejando claro que podía ser determinante en momentos cruciales.

El partido de vuelta estuvo lleno de tensión. Cuando parecía que FC Dallas se llevaría la victoria, los 'Caps' igualaron al minuto 92 con un tiro de esquina en el que Cabrera desestabilizó al portero rival, provocando el empate 1-1 en tiempo regular. La definición se trasladó a los penales, donde Cabrera asumió la responsabilidad y convirtió el tercer disparo de su equipo, contribuyendo a la victoria final por 4-2 en la tanda decisiva.

Con este resultado, Vancouver Whitecaps, segundo sembrado en la Conferencia Oeste, aseguró su lugar en las semifinales, instancia que no alcanzaban desde 2017. Ahora esperan al ganador de la serie entre Los Angeles FC y Austin FC en busca de un cupo en la final de la MLS.

🥷🇵🇪🇨🇦 Kenji Cabrera aportó con un GOL en la tanda de penales ante FC Dallas, en la clasificación del Vancouver Whitecaps a la semifinal de la Conferencia Oeste de la MLS 🔝pic.twitter.com/XRepMfUrRX — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 2, 2025

Campeón en Canadá y con proyección a la selección

El 2025 ha sido un año inolvidable para Cabrera y Vancouver. A inicios de octubre, el equipo canadiense se coronó campeón de la Copa Canadiense tras vencer 4-2 a Vancouver FC como local, sumando un título histórico para el club que aún no ha conseguido campeonatos en la MLS.

El desempeño del peruano no solo ha sido destacado en el plano colectivo, sino también en lo personal. Con un salario base de 350 mil dólares anuales, Cabrera se ubica entre los jugadores jóvenes mejor remunerados del club. Su buena racha podría abrirle nuevamente las puertas de la selección peruana, que disputará amistosos en noviembre frente a Rusia y Chile, donde el futbolista buscará anotar su primer gol con la Bicolor.

La proyección de Kenji Cabrera continúa en ascenso, consolidándose como un referente de su equipo y un joven talento peruano con proyección internacional. Sus actuaciones recientes demuestran que, tanto en la MLS como en competiciones internacionales, puede marcar la diferencia y ser determinante en los momentos más importantes.