¡Orgullo peruano! Ignacio Buse se consagra campeón del Challenger de Sevilla 2025 tras vencer a Olivieri

El tenis peruano está de celebración. Ignacio Buse, la primera raqueta nacional, volvió a brillar y se coronó campeón del Challenger de Sevilla 2025 tras derrotar al argentino Genaro Alberto Olivieri en una final de infarto que duró más de dos horas.

Ignacio "Nacho" Buse volvió a demostrar que es una de las promesas más grandes del deporte y se consagró campeón del Challenger de Sevilla 2025, tras derrotar al argentino Genaro Alberto Olivieri en una final de infarto que duró más de dos horas.

Una final de infarto. El limeño de apenas 20 años se impuso por 2-1, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3, en un partido lleno de emoción y suspenso. El último set fue una verdadera batalla. Buse estaba arriba, Olivieri intentó darle vuelta y los últimos puntos fueron de película.

Al concretar la victoria, el peruano se tiró a la cancha con los brazos abiertos, celebrando un triunfo histórico para su carrera. Este partido le da a Buse su segundo título Challenger del año, luego de haberse coronado en junio en Helbronn, Alemania.

De Nueva York a Sevilla. El título llega en el mejor momento de su carrera. Hace apenas unas semanas, Buse jugó por primera vez el cuadro principal de un Grand Slam en el US Open, un sueño cumplido que ahora complementa con un campeonato internacional.

En la semifinal de Sevilla ya había mostrado su garra. Remontó contra el español Daniel Mérida (170 ATP) con un marcador de 6(4)-7, 6-2 y 6-3, dejando claro que tiene la mentalidad y la resistencia necesarias para enfrentar partidos complicados.

El rival argentino. Del otro lado estuvo Genaro Alberto Olivieri (259 ATP), un argentino que venía motivado tras vencer en semifinales al serbio Dusan Lajovic (128 ATP), quien abandonó por lesión. Olivieri llegó a dar pelea, pero no pudo con la solidez del peruano en los momentos claves del partido.

Reacciones y orgullo

Las redes sociales explotaron con el triunfo de 'Nacho'. Decenas de fanáticos lo felicitaron por dejar en alto el nombre del Perú.

"¡Ignacio Buse Campeón! ¡Felicidades Nacho!", "Nuevo título a la vitrina", "Qué lindo momento atraviesa Ignacio Buse, este es solo el comienzo, vamos por más", escribieron varios en X. Otros destacaron su disciplina y entrega, asegurando que este es solo el inicio de una carrera brillante.

Buse, actualmente en el puesto 135 del ranking ATP, ya se perfila como candidato a entrar pronto en el Top 100. Ese es su gran objetivo para cerrar el 2025.

En conclusión, el 6 de septiembre en Sevilla quedará marcado en la historia deportiva del país. Ignacio Buse no solo ganó un título más, sino que confirmó que tiene el nivel para competir contra los mejores del mundo. Con apenas 20 años, ya suma dos títulos Challenger en una misma temporada y demuestra que el Perú puede soñar en grande con él.