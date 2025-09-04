Christian Cueva sorprende al colocarse 'chip de libido' para mantener la chispa encendida con Pamela Franco

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la atención pública, pero esta vez no por sus líos sentimentales con Pamela López ni por los rumores con Pamela Franco. El popular "Aladino" decidió someterse a un conjunto de tratamientos estéticos que buscan, según él, potenciar su vitalidad y fortalecer su relación con la cumbiambera.

Christian Cueva se somete a retoques estéticos

En un video difundido, se observa a Christian Cueva mientras le colocan un chip para potenciar la libido, procedimiento al que también se sometió su pareja, Pamela Franco, meses atrás. El volante peruano aparece recostado boca abajo con parte de la cintura descubierta, mientras la especialista Dora Correa Navarro realiza la intervención.

El chip no fue el único tratamiento. Cueva también decidió aplicarse un procedimiento facial conocido como Morpheus, además de un cóctel de vitaminas antiage para mejorar su vitalidad. Como parte de la promoción, el futbolista participó en una parodia de 'El Valor de la Verdad', donde respondió preguntas sobre los beneficios que estos retoques habrían traído a su relación con Pamela Franco.

La doctora Correa mostró frente a las cámaras el dispositivo antes de colocarlo en la zona glútea del jugador. Según explicó, tanto Cueva como Franco confiaron en sus tratamientos para mejorar su salud física y emocional.

"Es un procedimiento que ayuda mucho en la calidad de vida y fortalece el organismo", detalló la especialista.

Christian Cueva se incomoda con la prensa

Días después, Cueva volvió a ser noticia, pero esta vez por un incómodo momento con un reportero. El jugador acompañó a Pamela Franco a una presentación en La Estación de Barranco y fue abordado por las cámaras de La Noche Habla. Al ser consultado, el volante mostró su molestia ante la insistencia del periodista.

"Al menos dinos algo, pues", le pidió el reportero. "¿Acaso es obligación?", respondió tajante el futbolista. El periodista replicó: "No, no, no. No es obligación". Entonces Cueva cerró el breve cruce con un comentario: "Ah ya, gracias. Déjenme caminar, puede haber un accidente y eso no, gracias".

Durante el espectáculo, Pamela Franco se mostró cariñosa con su pareja desde el escenario, dedicándole canciones como 'El Cervecero'.

"Yo quiero beber y beber y beber hasta morir. Porque nunca, nunca va a morir", expresó la cantante, mientras Cueva la observaba con atención y gestos de complicidad.

En conclusión, los nuevos retoques estéticos de Christian Cueva y su participación en eventos junto a Pamela Franco lo mantienen en el ojo público. Aunque el futbolista busca enfocarse en su vida personal y fortalecer su relación, los constantes cruces con la prensa evidencian la incomodidad que le genera la exposición mediática.