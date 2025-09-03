Christian Cueva le envió un mensaje a Pamela López, revela Rosario Sasieta: "Lo desbloqueó"

Pamela López y Christian Cueva finalmente llegaron a una conciliación para que el futbolista pueda ver a sus hijos. En medio de ello, la doctora Rosario Sasieta, exabogada de Pamela, reveló que fue Christian quien le escribió un mensaje de texto a Pamela para romper el hielo tras la conciliación.

Christian Cueva le texteó a Pamela López

Esta mañana, la doctora Rosario se presentó en el programa América Hoy para contar detalles del fin de su patrocinio a Pamela López, el cual aseguró que se dio en los mejores términos. Además, indicó que siente que ya cumplió su misión al haber logrado una conciliación entre ambas partes.

En ese momento, Janet Barboza le preguntó directamente a la doctora Rosario si era cierto que Christian Cueva le había enviado un mensaje de texto a Pamela López para poder coordinar la visita del futbolista a sus hijos.

"Cuando Pamela recibe el mensaje de texto de Christian, me dice: 'Doctora, me ha llegado un mensaje. ¿Lo desbloqueo?' Y le dije: 'Hija, desbloquéalo'. Entonces ella lo desbloquea de WhatsApp y esa ha sido la victoria", contó la doctora Rosario Sasieta.

Recordemos que la noche de ayer, Pamela López se presentó en Magaly TV, La Firme y contó que ya tiene comunicación vía WhatsApp con Christian Cueva, ya que la conciliación les exigía dejar un número para realizar las coordinaciones por sus pequeños.

Asimismo, la empresaria reveló que el trato con Christian Cueva es muy cordial, y ambos se llaman "señor Cueva" y "señora López". Pamela también aprovechó para dejar en claro que ella nunca le prohibió al futbolista visitar a sus hijos.

Pamela López lanza dardo contra Cueva

Anoche, en 'Magaly TV', López señaló que Christian Cueva le está pasando 12,000 soles mensuales para la manutención de sus tres hijos, de los cuales 8,000 van destinados al colegio y solo le quedan 4,000 soles para todos los demás gastos. También dejó claro que ya no tiene seguro de salud, ni ella ni sus pequeños.

Magaly, al enterarse de que Pamela recibe 12,000 soles mensuales, comentó que las personas no deberían alarmarse por el monto, ya que los hijos de la pareja estaban acostumbrados a cierto nivel de vida y eso no debería cambiar ahora que están separados.

Por su lado, Pamela aclaró que no pretende que sus hijos sigan con el mismo estándar de vida de antes, ya que la realidad ha cambiado. Señaló que trata de darles la mejor calidad de vida en base a sus posibilidades y al dinero que le pasa el futbolista.

"Yo no pretendo que sigan con el mismo estándar de vida de antes, porque entiendo que la carrera del padre de mis hijos va en descenso, pero sé que sus posibilidades son mayores a las que nos está dando", indicó.

Es así que, el caso de Pamela López y Christian Cueva ha estado marcado por controversias y enfrentamientos mediáticos, pero la reciente conciliación abre un nuevo capítulo en su relación como padres. Ambos han demostrado disposición para priorizar el bienestar de sus hijos y mantener una comunicación respetuosa en adelante.