Suheyn Cipriani defiende a su padre tras declaraciones de su madre: "Siempre ha estado conmigo toda la vida"

Hace unas semanas, Suheyn Cipriani estuvo en 'El valor de la verdad' contando sobre todos los momentos difíciles que le ha tocado pasar, donde también habló de sus padres. Aunque la madre de la modelo salió a arremeter contra su padre, la joven defendió a su progenitor.

Defiende a su padre

Durante la emisión de 'El Valor de la verdad', Suheyn Ciprini llevó a su padre como apoyo en el programa de TV. Es así como reveló un fuerte momento que pasó en su niñez, pero que días después ocasionó la respuesta de su madre arremetiendo en contra de ella y su progenitor.

Ante esto, la modelo decidió responder a las consultas de los reporteros durante un evento donde menciona nuevamente que su papá siempre ha estado con ella. En cambio, su mamá no estuvo siempre presente con ella desde los 7 años y no sabría cómo fue su relación con su padre.

"Mi papá siempre ha sido un gran padre, es la persona que siempre ha estado conmigo toda mi vida. A mi mamá no la vi mucho desde los 7 años en adelante, entonces me sorprende que ella hable algo que no sabe (...) Mi papá siempre me mantuvo junto con mi abuela", expresó.

Suheyn Cipriani no quiere hablar de su madre

Al ser consultada también sobre su madre, la modelo afirmó que no quiere dar más detalles. Afirma que no quiere hacerle más daño con sus declaraciones, pero se mantiene firme con lo dicho en el programa 'El valor de la verdad'. Así mismo, aclara que tratará de ver todo lo sucedido de una manera diferente y seguir avanzando con su vida.

"No quería tocar más, es mi madre al final del día y no quiero hacerle más daño. Es un tema cerrado que lo quiero manejar desde otro punto de vista, no quiero hablar más del tema, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. No quiero dar más declaraciones acerca de mi mamá porque a pesar de todo, le tengo mucho cariño y amor. Es mi madre, me dio la vida", expresó la joven.

De esta forma, Suheyn Cipriani trata de dejar la polémica a un lado sobre lo ocurrido entre su madre y su padre. Aunque, la modelo sigue firme en sus declaraciones defendiendo a su progenitor afirmando que siempre ha estado cuando lo ha necesitado y cuidando de ella, como de su abuela.