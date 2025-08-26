Deisy Araujo sorprende al mostrarse cercana y cariñosa con la ahijada de Susy Díaz: ¿Qué pasó?

La modelo Deysi Araujo volvió a estar en el centro de la atención luego de protagonizar una llamativa salida nocturna en Lima. Durante el fin de semana, cámaras de un programa de espectáculos captaron a la pelirroja en compañía de Yuly Urquizo, conocida por ser la ahijada de su amiga Susy Díaz.

Deysi es ampayada con la sobrina de Susy

Ambas se mostraron muy cercanas mientras recorrían la ciudad en plena madrugada del último fin de semana, pero lo que más sorprendió a los cibernautas fue la actitud cómplice entre las dos, ya que fueron vistas compartiendo momentos de evidente cercanía, lo que rápidamente despertó la curiosidad en redes sociales.

Después de pasar varias horas juntas, Deysi optó por trasladarse hacia su vivienda en el distrito de San Isidro. En el trayecto se observó a Yuly con un comportamiento divertido y espontáneo, detalle que no pasó desapercibido para los seguidores de las cámaras. La pareja de amigas parecía disfrutar al máximo de la noche.

Ya en la entrada del edificio, la escena terminó de llamar la atención cuando la modelo le dio un gesto juguetón a su acompañante, quien respondió con un baile inesperado antes de ingresar. Todo quedó registrado y se convirtió en tema de conversación en diferentes plataformas digitales.

Deysi revela que un señor la pretende

Durante su participación en el programa de Magaly Medina, una revelación acaparó la atención de los televidentes. La conductora no dudó en preguntar directamente a Deysi Araujo si estaba involucrada sentimentalmente con 'Don Marcial', personaje que se hizo conocido por su anterior vínculo con Maryjane Ramírez.

"La verdad es que me propuso algunas cosas, no incidentes", comentó entre risas la popular 'Pelirroja'. "Cuando lo conocí se portó bien conmigo. Me dijo muchas cosas, pero ya sabes cómo son los hombres. Yo me voy a los hechos", agregó. Ante la insistencia de Magaly sobre si el empresario las acompañaba en su viaje, Deysi aclaró: "No, él nos va a recoger al aeropuerto".

Aunque no confirmó una relación formal, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de un nuevo romance en su vida, lo que generó gran expectativa entre los seguidores del programa.

Es así que, el encuentro entre Deysi Araujo y la ahijada de Susy Díaz se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana. Con gestos de complicidad y diversión, ambas dejaron en claro que disfrutan de su amistad sin importar las miradas curiosas.