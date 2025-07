Patricio Parodi se defiende tras críticas por su comportamiento en 'Esto Es Guerra': "Soy humano"

Patricio Parodi finalmente rompió su silencio tras el bochornoso altercado que protagonizó en 'Esto es guerra' hace unos días, al reclamar que deberían pagarle sus terapias físicas. El chico reality indicó que todo se debió al calor del momento en el programa en vivo y que no está relacionado con temas personales.

Patricio se defiende tras quejarse en EEG

El exnovio de Luciana Fuster fue abordado por las cámaras de América Hoy para dar su descargo sobre el explosivo comportamiento que tuvo hace unos días durante el reality de competencia. Parodi comparó el programa con un partido de fútbol, indicando que sus emociones afloraron en el momento.

"Hubo un reclamo que no me lo dieron, no me pareció, porque simplemente yo lo justificaba como una manera de evitar... Intencionalmente pateo la pelota, no a mi compañero, sino adelante, y bueno... es parte del show y la adrenalina, como el fútbol", dijo en un inicio.

Asimismo, destacó que es una persona como todos, que comete errores y se calienta en el momento, por lo que no tiene nada de malo haber reclamado. "Soy humano, así como también soy capitán, y si hay cosas que no me parecen, las voy a sacar al fresco", agregó.

Finalmente, Parodi descartó que el incidente que tuvo en Esto es guerra haya sido provocado por problemas personales que estén influyendo en su trabajo como competidor. Según aseguró, cuando sale del programa, todo queda atrás y no se lo toma personal.

"Todo lo que pueda mostrarse en pantalla, cuando me voy al camerino, para mí, se acabó. Lo que pasa en el programa se queda ahí (...) Si tuviera algo personal, yo sé diferenciar: de la puerta para afuera, no pasa nada", concluyó.

¿Qué pasó con Patricio Parodi?

En una de las reacciones más inesperadas del programa, el ex de Flavia Laos interrumpió uno de los juegos para acusar directamente a la producción de no pagarle sus terapias físicas durante varios años.

"Mis terapias, 50 soles cada una, la del hombro y la de la rodilla, son varias, de años. Son tres por semana, 240. Son 1300 por mes mas o menos", gritó Parodi ante la sorpresa de sus compañeros y de los conductores del programa, quienes en todo momento le pidieron que se calme y le recordaron lo bien remunerado que es.

Con estas declaraciones, Patricio Parodi busca dejar atrás la controversia y reafirma su compromiso con el programa. Asegura que lo ocurrido fue parte del show y que no arrastra conflictos personales fuera del set de grabación. Todo queda en la competencia, afirmó.