Niña se vuelve viral tras parodiar a la presidenta Dina Boluarte: "No tengo logros, solo errores"

El mes de julio se celebra las Fiestas Patrias donde varios colegios del Perú realizan actuaciones. Es así como una niña fue grabada dando su discurso representando a la presidenta Dina Boluarte, pero se volvió viral por las palabras que muchos usuarios señalaron como valentía.

El programa de 'Amor y Fuego' compartió un video que se ha viralizado en la red social de TikTok en las últimas horas. En el video se puede a una niña interpretando a la mandataria Dina Boluarte en la actuación de su colegio por Fiestas Patrias. El discurso fue lo que llamó la atención ya que señala que no habría tenido logros en su gobierno y al final fue aplaudida por el público presente.

"Queridos compatriotas soy la primera presidenta mujer del Perú, en realidad el pueblo no me eligió. Estoy en la presidencia a causa del encarcelamiento del profesor Pedro Castillo. No tengo logros en mi gobierno solo tengo errores, la delincuencia creció, lo mismo con la inseguridad ciudadana. Lo único que logré fueron mis cirugías y aumentarme el sueldo, gracias" , dijo la niña en la celebración de su colegio por las Fiestas Patrias.

Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre celebraron las palabras de la niña sobre la presidenta Dina Boluarte. Incluso, el querido 'Peluchín' la señala como valiente y que los niños no dicen mentiras.

"Evidenciando a la presidenta Dina Boluarte, no sé dónde fue ese colegio o en qué parte de nuestro país es, pero le mandamos de aquí una celebración por su valentía. Eso se llama, los niños evidencian, los niños no mienten, ahí le dio para que tenga" , expresó el conductor Rodrigo González en su programa.

Así mismo, las redes sociales no dudaron en comentar sobre la actuación de la niña en su colegio. Aunque hubo algunas enfrentamientos de pensamientos, los usuarios expresaron su sentir sobre el actual gobierno.

"Lo único no cierto es lo que hace referencia a qué el pueblo no la eligió, los que votaron por Castillo votaron también por ella", "Todo es verdad, pero por más que lo sea no se debe envenenar sus mentes puras con política", "No soy partidaria de Dina, pero en realidad el pueblo si la eligió, ya que al elegir a un presidente se elige a toda su conformación política", "Esa niña si crecerá sabiendo la verdadera historia del Perú", "Gracias niña, expresaste lo que siente el 99% de los peruanos", "Falto decir y con 10 soles se puede comer hasta postrecito", expresaron varios usuarios en redes sociales.