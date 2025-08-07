Melissa Klug hace advertencia a Jesús Barco sobre infidelidad: "El engaño y la traición son decisiones"

Melissa Klug finalmente rompió su silencio respecto al estado de su relación con Jesús Barco, quien actualmente se encuentra jugando en Huánuco, viéndose obligado a alejarse temporalmente de su familia. La empresaria dejó claro que no perdonaría una infidelidad del futbolista y que sus planes de boda siguen en pie.

Melissa lanza advertencia a Jesús Barco

El programa América Hoy se comunicó con la empresaria para preguntarle sobre su estadía en Huánuco, y ella indicó que regresaría a Lima aproximadamente, ya que tiene varios compromisos que cumplir y necesita generar ingresos para seguir manteniendo a sus hijos.

"Dios me hizo linda, pero no millonaria, jajaja. Voy a ir y venir todo el tiempo", agregó.

Enseguida, el reportero le preguntó algo relacionado con una posible infidelidad, y Melissa dejó claro que las infidelidades no son casualidades de la vida, sino decisiones que las personas toman, por lo cual no perdonaría una.

"Mira, mamacita, a lo largo de mi vida aprendí que el engaño y la traición son decisiones, y si decide hacerlo, es porque así lo quiso ", indicó.

Además, afirmó que el futbolista la hace muy feliz actualmente, y por eso su relación se mantiene firme. "A estas alturas de mi vida, solo necesito descansar, estar tranquila y vivir en paz. Y si hasta el día de hoy él me lo da, es por eso que seguimos juntos".

Finalmente, fue consultada sobre los planes de boda, ahora que Jesús se encuentra lejos de ella y de su hija. Melissa confirmó que todo sigue igual y que pronto habría sorpresas sobre su matrimonio. "Te juro que sí, todo sigue en pie", sentenció.

Melissa defiende su rol como madre

Recientemente, la influencer abrió una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidoras, pero no esperaba que una de ellas la atacara cuestionando su dedicación al cuidado de su última hija, fruto de su relación con Jesús Barco.

"¿Que no cuidas a tu pequeña bebé si tienes dos nanas?", le preguntaron. Melissa no se quedó callada y abordó el tema de la mejor manera, explicando que tiene muchos compromisos laborales durante el día. Aclaró que eso no significa que descuide a su hija, sino que necesita un apoyo extra.

"El tener nana no significa no cuidar a tu bebé. Tener nana y poder tenerla es un apoyo, una ayuda para el cuidado de tu bebé... Porque te contaré que yo trabajo, tengo reuniones de mi mercadería, tengo eventos, grabaciones, tengo que ir a canales, grabar mis productos, me contratan para grabar en estéticas, etc.", explicó.

De esta manera, Melissa Klug reafirma su postura frente a la lealtad en pareja y muestra confianza en su relación con Jesús Barco. La empresaria asegura que, aunque la distancia sea un reto, su amor y sus planes de boda continúan intactos.