Padres de Muñequita Milly se quiebran y exigen cárcel para el Dr. Fong: "Es indignante que siga trabajando"

Los padres de la joven cantante folclórica Muñequita Milly se quebraron al pedir justicia por la muerte de su hija. Acusan al doctor Víctor Barriga Fong de negligencia y exigen que pague con cárcel por acabar con la vida de su hija. Sus abogados revelaron detalles impactantes del caso.

Caso de Milly podría llevar al Dr. Fong hasta 26 años a prisión

La tragedia ocurrió en marzo del 2024, cuando Milly se sometió a una operación estética. Luego de varios días con fuertes dolores, falleció sin recibir la atención médica adecuada. Ahora, la Fiscalía cambió el delito de homicidio culposo a homicidio doloso, lo que podría llevar al doctor a prisión por hasta 26 años. Los padres no entienden cómo, a pesar de todo, el doctor sigue trabajando con normalidad.

"Es indignante que el doctor ha seguido trabajando. Queremos que ese asesino vaya a la cárcel, que se pudra en la cárcel", dijo el padre a "América Hoy", visiblemente afectado.

Los abogados del caso explicaron que, tras varias investigaciones y peritajes médicos, se descubrió que hubo abandono de parte del médico y que incluso desaparecieron dos metros de intestino de la joven durante una segunda operación.

"En la segunda operación se produce el homicidio. No fue para salvarle la vida, fue para esconder evidencias. Desaparecieron no 15 centímetros de intestino, desaparecieron dos metros", dijo la abogada Rosario Sacieta.

@ameg_pe 07.08.25 | Padres de Muñequita Milly se quiebran y exigen cárcel para el Dr. Fong. Además, la abogada Rosario Sacieta revela que habrían querido esconder las evidencias. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El 27 de marzo del 2024, Milly ingresó a una clínica para realizarse una cirugía estética 360 que incluyó abdominoplastía, liposucción y otras intervenciones. Al día siguiente, comenzó a sentir un dolor muy fuerte que no mejoraba.

"Por favor, me duele. Por favor, comuníquese con el doctor", decía Milly, según contó su mamá, quien intentó por todos los medios que la atendieran. Sin embargo, la atención médica fue tardía. Según el abogado Alexis Ochoa, "las normas médicas señalan que tienen 10 minutos para realizar una atención de urgencia y se demoraron 12 horas".

Lo más grave es que la Fiscalía determinó que la segunda operación no fue para salvarle la vida, sino para ocultar errores previos. Y esto podría hacer que el doctor Fong pueda tener hasta 26 años de cárcel.

"La Fiscalía entiende que esto es homicidio doloso, porque abandonaron. Homicidio con lesiones culposas. ¿Cuánto? 26 años. ¿Por qué 26 años? 20 por el homicidio, en la segunda operación, lesiones culposas tres años, son dos lesiones culposas, 26 años", reveló la abogada Rosario Sacieta.

Familia teme que el doctor se fugue del país

Debido a que el doctor aún ejerce y tiene recursos económicos, la familia y los abogados temen que intente escapar. Por eso, ya han solicitado al juez que se le retire el pasaporte y se impida su salida del país.

"Yo le ruego mil veces al señor juez que lo cierre por las fronteras, que no se escape. Ya tiene que ir a la cárcel", suplicó la madre de Milly entre lágrimas.

La clínica donde se realizó la operación fue clausurada, y ahora todo está en manos del Poder Judicial. La familia mantiene la esperanza de que se haga justicia y que este caso sirva para que no haya más víctimas.

Los padres de Muñequita Milly no descansarán hasta ver tras las rejas al doctor que, según ellos, le arrebató la vida a su hija. Con el respaldo de sus abogados y el apoyo del programa "América Hoy", continúan alzando la voz para que su caso no quede impune.