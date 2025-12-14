Hermana de Natalie Vértiz sufrió intento de asalto: este fue el mensaje que compartió

La influencer y empresaria peruana Mariana Vértiz, hermana de la ex Miss Perú Natalie Vértiz, generó gran preocupación entre sus seguidores tras revelar que fue víctima de un intento de asalto.

El hecho fue dado a conocer a través de una publicación en sus redes sociales, donde relató el momento de tensión que vivió y mostró una imagen del estado en el que quedó su vehículo tras el incidente.

Mariana, hermana de Natalie Vértiz, estuvo cerca de sufrir asalto

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Mariana Vértiz compartió detalles de lo ocurrido el último sábado 13 de diciembre, precisando que, afortunadamente, no sufrió daños físicos ni le arrebataron sus pertenencias. No obstante, reconoció que la situación le provocó un fuerte susto.

"En otras noticias, ayer intentaron asaltarme. Gracias a Dios todo está bien y solo fue un susto. Lo comparto no para generar miedo, sino para recordarnos que en estas épocas hay que estar más alerta que nunca", escribió la influencer en su publicación.

Asimismo, la exitosa empresaria expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana que se vive actualmente en el país e hizo un llamado a mantenerse atentos en todo momento. "Atentos al entorno, sin confiarse, siempre vigilantes. Realmente nadie está a salvo en ninguna parte", agregó, dejando en evidencia su indignación frente a la creciente ola de delincuencia que afronta el Perú.

Mariana y Natalie Vértiz fueron tendencia semanas atrás

Cabe recordar que, meses atrás, las hermanas Mariana y Natalie Vértiz fueron protagonistas de comentarios en redes sociales luego de que se viralizara un video en TikTok, en el que ambas aparecen corriendo tras asistir a un concierto de Shakira.

En las imágenes se observa a la exreina de belleza tomada de la mano de su hermana, accediendo brevemente a fotografías y saludos con algunos seguidores antes de retirarse rápidamente del lugar para llegar a sus domicilios.

El clip generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos cuestionaron la actitud de Natalie Vértiz, otros salieron en su defensa al señalar que la decisión habría respondido a medidas de seguridad, considerando que se trataba de dos mujeres solas y en horas de la noche. Muchos fanáticos resaltaron que, ante la aglomeración de personas, era comprensible que priorizaran su integridad física.

En resumen, Mariana, hermana de la famosa modelo Natalie Vértiz, se llevó un fuerte impacto la última noche del sábado debido a que intentaron asaltarla. Para suerte de la empresaria y tranquilidad de sus familiares, no lograron quitarle nada gracias a la gran reacción que tuvo en el momento que ocurrió.