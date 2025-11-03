¡Oficial! Hermana de Natalie Vértiz confirma su romance con Francisco de Piérola: "Y mi amor también"

Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz, sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su relación con el periodista Francisco de Piérola durante la celebración de su cumpleaños. La influencer festejó su día el pasado 2 de noviembre, y fue allí donde compartió dulces momentos con el periodista que se viralizaron en redes.

Mariana Vértiz confirma su relación con Francisco de Piérola

Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz, impactó al confirmar su romance con el periodista Francisco de Piérola durante la celebración de su cumpleaños. La influencer celebró su día rodeada de familiares y amigos en una reunión privada en Lima, el pasado 2 de noviembre, y lo que parecía una fiesta normal terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para oficializar su relación.

En los videos que circularon en redes, se ve cómo Francisco se acerca a darle un beso en la mejilla, mientras Mariana sonríe y sus amigos graban el momento. Las imágenes no tardaron en viralizarse y los comentarios sobre una supuesta relación comenzaron a llenar las redes.

Pero fue ella misma quien despejó las dudas unas horas después. En sus historias de Instagram, Mariana compartió una foto abrazada junto a Francisco, acompañada de una frase que lo dijo todo.

"Y mi amor también", escribió Mariana Vértiz, confirmando así su historia de amor con el periodista Francisco de Piérola.

Hermana de Natalie Vértiz confirma su amor por Francisco de Piérola. (Instagram)

Durante su cumpleaños, Mariana Vértiz también agradeció el cariño de todos sus seres queridos y seguidores, publicando un mensaje que reflejó su felicidad. En ese mismo post, incluyó nuevamente la foto junto a Francisco, dejando en claro que el periodista también forma parte de esta nueva etapa de su vida.

"Más agasajada, imposible. Gracias infinitas a todas las personas que se tomaron un minuto en saludarme, por tanto amor, por cada mensaje, llamada y detalle. Me he sentido tan especial. Este nuevo año lo empiezo con el corazón lleno", escribió la influencer.

¿Quién es Mariana Vértiz?

Para quienes no la conocen tanto, Mariana Vértiz es una conocida figura del entretenimiento peruano. Es hermana de la exMiss Perú Natalie Vértiz y madre de la pequeña Gia, fruto de su relación pasada con el modelo y conductor Gino Pesaressi.

Mariana ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde comparte contenido sobre maternidad, bienestar y su día a día. Siempre se ha mostrado cercana y transparente con sus seguidores, lo que la ha convertido en una de las influencers más queridas del medio local. Tras su separación de Gino, ambos mantienen una relación cordial, enfocada en la crianza de su hija.

¿Quién es Francisco de Piérola?

Por otro lado, Francisco de Piérola es periodista y comunicador, con experiencia en medios como Canal N y Bethel Radio. Hace unos meses, su nombre estuvo en el ojo público tras una polémica con la actriz Javiera Arnillas, quien lo acusó de haber tenido comentarios irrespetuosos hacia ella. La activista también contó que coincidieron en un bar de Barranco, donde según su versión hubo un beso entre ambos.

El periodista admitió la existencia de una fotografía de aquella noche, aunque aseguró que no recordaba lo sucedido. Tras ese escándalo, Bethel Radio decidió dar por terminado su vínculo laboral con él. Ahora, tras un tiempo alejado de los medios, Francisco reaparece al lado de Mariana Vértiz, mostrando una faceta más tranquila y enamorada.

En conclusión, Mariana Vértiz decidió hacer pública su relación con Francisco de Piérola en medio de la celebración de su cumpleaños, marcando así el inicio de una nueva etapa personal. Con un mensaje breve pero contundente, la influencer confirmó su romance y dejó ver que atraviesa un momento de estabilidad y felicidad junto al periodista.