Magaly apoya a Javiera tras escándalo con Francisco de Piérola: "No tiene porque advertir que es trans"

Magaly Medina expresó su apoyo a la actriz trans Javiera Arnillas, quien en los últimos días se ha visto envuelta en un escándalo con el periodista Francisco de Piérola. La conductora de ATV aseguró que las personas trans no tienen que ir advirtiendo a todas las personas sobre su cambio de género, aunque también hizo una salvedad.

La tarde de ayer, Javiera volvió a defenderse a través de redes sociales, debido a que Francisco aseguró que ella lo había engañado, haciéndose pasar por mujer biológica. Sin embargo, la actriz afirmó que no tiene por qué contar sobre su transición de género a personas que conoce en una noche de diversión.

Las palabras de Javiera fueron respaldadas por Magaly Medina, quien aseguró que en redes sociales hay un debate sobre si Javiera debió advertir o no sobre su cambio de género. Para la conductora, la actriz actuó bien, ya que no está obligada a ventilar información privada con alguien que apenas conoce.

"¿Y por qué tendría que decirle? Si yo soy mujer, me considero mujer, me visto como mujer, parezco mujer, ¿por qué tendría que decir 'hola, soy Magaly Medina y, por si acaso, soy mujer'? ¿Por qué tendríamos que exigirles a quienes han adoptado un género, y que consideran que pertenecen a ese género y se ven como ese género, que tengan que ir con un cartel colgando?", cuestionó Magaly.

La esposa de Alfredo Zambrano también aseguró que Javiera no es un peligro para nadie y no tiene por qué dar explicaciones acerca de su orientación de género. Sin embargo, indicó que la única razón para contar ese detalle sería que la relación avance a algo más que una noche de diversión.

"Si estás coqueteando en una noche o en una salida, no tienes ni siquiera por qué decir tu nombre verdadero, tu edad verdadera o dónde vives, ni tienes que contar cosas tan personales. Hay gente que defiende a Pancho y dice 'pobrecito', pero esto no tiene nada de política", concluyó.

En un video difundido en su cuenta oficial, Arnillas negó que hubiera actuado con engaño. Rechazó la versión de Piérola, quien aseguró haber estado bajo los efectos del alcohol aquella noche, pero al mismo tiempo confirmó que ella le parecía una mujer. La actriz le reclamó por sus contradicciones y lo instó a reconocer lo que realmente ocurrió.

"Me acusas de haberte tendido una trampa. ¿Trampa? Ay, por favor, cariño, no le llames trampa a lo que fue química. Tú me viste y te gusté, así de simple. ¿Ahora quieres culparme de eso? Dices que no te acuerdas porque estabas borracho, pero luego confirmas lo que pasó y dices que parezco mujer, pero que no lo soy. Entonces, ¿te acuerdas o no te acuerdas?", cuestionó.