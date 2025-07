Javiera Arnillas responde a las aclaraciones de Francisco de Piérola: "No fue trampa, fue química"

La actriz y modelo trans Javiera Arnillas rompió su silencio en redes sociales tras las declaraciones del periodista Francisco de Piérola, quien la acusó de haberle ocultado su identidad de género durante un acercamiento íntimo. La activista respondió con contundencia a las afirmaciones del exconductor.

Javiera Arnillas responde a Francisco de Piérola

En un video difundido en su cuenta oficial, Arnillas negó que hubiera actuado con engaño. Rechazó la versión de Piérola, quien aseguró haber estado bajo los efectos del alcohol aquella noche, pero al mismo tiempo confirmó que ella le parecía una mujer. La actriz le reclamó por sus contradicciones y lo instó a reconocer lo que realmente ocurrió.

"Me acusas de haberte tendido una trampa. ¿Trampa? Ay, por favor, cariño, no le llames trampa a lo que fue química. Tú me viste y te gusté, así de simple. ¿Ahora quieres culparme de eso? Dices que no te acuerdas porque estabas borracho, pero luego confirmas lo que pasó y dices que parezco mujer, pero que no lo soy. Entonces, ¿te acuerdas o no te acuerdas?", cuestionó.

Arnillas también respondió a las afirmaciones del periodista sobre sentirse engañado por no haber conocido su identidad de género desde un principio. Rechazó la idea de tener que advertir a cada persona que conoce sobre ser una mujer trans, y afirmó que hacerlo sería asumir que representa un peligro, algo que considera profundamente ofensivo.

"¿Por qué tanto miedo de llamarme como lo que soy? Mujer trans. El mundo no se va a acabar si me respetas. No te engañé, no tengo por qué advertirle a cada persona que soy una mujer trans. Si la cosa va en serio, por supuesto que lo digo. Pero exigirme eso desde el primer momento es tratarme como un peligro. Y no lo soy", señaló.

En el cierre de su mensaje, Javiera pidió a Piérola que deje de buscar culpables y asuma con naturalidad lo sucedido.

"Soy una mujer trans. Mujer trans. No es tan difícil decirlo. Y si tú me viste como tal, una mujer, te acercaste, me coqueteaste, me hablaste y nos besamos... Y no, Panchito, eso no te hace gay. Simplemente te hace un hombre que se sintió atraído por una mujer", concluyó.

Magaly critica a Pancho de Piérola

La polémica también generó reacciones en el medio. Magaly Medina se pronunció en su programa tras escuchar la versión de Pancho De Piérola, quien incluso intentó ligar el hecho con una supuesta conspiración política. La conductora no dudó en criticar esta postura.

" Yo creo que tampoco hay que ser tan maliciosos y paranoicos con respecto a las cuestiones políticas", indicó. Además, hizo énfasis en que lo sucedido le pudo haber pasado a cualquiera.Lo gracioso es que le haya pasado a él, que es una persona anti-LGBT, que ha demostrado ser bastante homofóbica. O sea, seguramente eso ha suscitado entre nuestro criollo público una sonrisa burlona e irónica, de justamente verlo a él en una conversación con una trans", dijo con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, Magaly hizo una reflexión dejando entrever que lo más lógico hubiese sido que Francisco aceptara los hechos desde un inicio. "Yo creo que a veces hay que asumir y pudo haber salido a decir: 'Me equivoqué y estaba ebrio, la vi como mujer, me gustó y me lo chapé, ¡y ya!'", aseguró.

El caso ha reabierto el debate sobre los derechos de las personas trans y los prejuicios persistentes en nuestra sociedad. Javiera Arnillas, con valentía, dejó en claro que no tiene por qué justificar su existencia, y que lo sucedido no fue más que una interacción humana basada en la atracción.