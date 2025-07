¡La Diva del Merengue! Miriam Cruz estuvo en 'Ke Rica Mañana' contando sus inicios en 'Las Chicas del Can'

El merengue es un género musical que estuvo sonando con mucha fuerza en los 90's en el Perú, donde destacaron el grupo femenino 'Las Chicas del Can'. Ahora, la reconocida cantante Miriam Cruz llegó a la radio musical para contar un poco más de su trayectoria musical.

Hoy en el programa radial 'Ke Rica Mañana' llegó la reconocida cantante internacional Miriam Cruz contando un poco más sobre su carrera musical. Tras su llegada al Perú reveló que son más de cinco veces que ha llegado en los últimos años y se siente agradecida por el cariño con la cual siempre la reciben.

Además, la artista de República Dominicana comentó que muy pronto estarán lanzando un documental sobre su vida musical. Así mismo, estuvo contando algunos detalles sobre su niñez, afirmando que desde muy pequeña jugaba a ser una artista mundial al cual logró cumplirlo.

"Yo recuerdo en mi calle, en mi barrio jugábamos a los artistas los niños y yo siempre estaba presente cantando, uno nace. Se me dio el deseo de ser artista a lo grande a los 13 años cuando entro a 'Las chicas de Can', de ahí ha sido un recorrido histórico, un repertorio" , expresó.

Después, Miriam Cruz también recordó las veces que ha visitado al Perú cuando era muy joven con la agrupación de merengue 'Las Chicas del Can'. Así mismo, comenta que tiene bellos recuerdos después de tanto tiempo con los seguidores y con sus compañeras.

"Viviendo para acá, yo le decía a mi gente que increíblemente estar caminando las calles de Lima, me remonto a ese tiempo y me acuerdo de todas las chicas porque aquí pasábamos mucho tiempo entre ustedes, comiendo rico. Es un recuerdo que lo tengo latente, me siento muy en casa", agregó.