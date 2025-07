Jenko del Río vuelve a retar a Fabio Agostini y anuncia acciones legales por decirle 'pegalón': "Se ha ido de boca"

La tensión entre Jenko del Río y Fabio Agostini continúa en aumento. El exchico reality ha reavivado una antigua rivalidad al desafiar públicamente al español a un combate en Celebrity Combat, formato similar al enfrentamiento que tuvo semanas atrás con el actor Nico Ponce. Aunque Agostini ha rechazado el reto, Jenko no ha bajado la guardia y ha revelado detalles del origen de su enemistad.

En una reciente entrevista para el programa Amor y Fuego, Jenko explicó que su conflicto con Fabio se remonta a un reality chileno, donde ambos protagonizaron un altercado. Desde entonces, espera una respuesta afirmativa del español para enfrentarse en el ring. Sin embargo, su propuesta no ha tenido eco.

"El único que habla de colgarse es Fabio, yo no. Cada quien sabe cómo hace su chamba y cómo es este negocio. Tengo todo el derecho a escoger con quién quiero pelear. No seas cobarde, que yo no necesito nada de él, solo que suba al ring", expresó Jenko con firmeza.