Precio del DÓLAR HOY, viernes 15 de agosto: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano mantiene su tranquilidad en plena quincena de agosto. La divisa estadounidense no ha registrado movimientos bruscos y continúa dentro del rango que ha caracterizado las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar es de S/ 3.533, mientras que el de venta se ubica en S/ 3.537.

Estabilidad tras semanas de variaciones leves. Si miramos hacia finales de julio e inicios de agosto, la cotización tuvo picos ligeramente más altos, llegando incluso a S/ 3.575 para la compra y S/ 3.588 para la venta en la primera semana de este mes. Sin embargo, desde el 8 de agosto la tendencia ha sido a la baja y con menor volatilidad.

Precio del dólar del 1 al 15 de agosto. (SUNAT)

En jornadas recientes, los valores se han movido dentro de márgenes muy cortos, lo que evidencia un escenario de calma. Los cambios diarios han sido mínimos, sin superar diferencias de un par de céntimos.

Factores detrás del comportamiento estable. Especialistas señalan que esta estabilidad responde a un balance entre oferta y demanda, sumado a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) para evitar fluctuaciones pronunciadas.

A esto se suma un contexto internacional sin sobresaltos y el ingreso constante de dólares por exportaciones, lo que sostiene la cotización en niveles estables.

Comparativa con semanas anteriores. En la última semana de julio, el dólar se movió en un rango más alto, entre S/ 3.54 y S/ 3.57 para la compra. Posteriormente, en los primeros días de agosto, alcanzó uno de sus puntos más altos del mes, para luego iniciar una baja gradual.

El descenso fue evidente desde el 8 de agosto, cuando el precio retrocedió por debajo de S/ 3.54, marcando el inicio de la actual fase de estabilidad que se mantiene hasta hoy.

Efecto para consumidores y empresas. Esta calma beneficia a quienes tienen deudas o compromisos en dólares, pues pueden planificar sus pagos sin temor a incrementos repentinos. También favorece a importadores y empresas con operaciones en moneda extranjera.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 15 de agosto de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es que primero revises bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía está estable, siempre es mejor estar bien informado para evitar pérdidas y aprovechar mejor tu dinero.

Además, se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Junto a la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes verificar el tipo de cambio y asegurarte de tener datos correctos.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar cerró este viernes 15 de agosto en S/ 3.533 para la compra y S/ 3.537 para la venta, consolidando una tendencia estable que viene desde la segunda semana del mes, tras una ligera baja desde los niveles más altos de inicios de agosto.