Precio del DÓLAR HOY, 27 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Según la SUNAT, el tipo de cambio del dólar en el país continúa dentro del mismo rango observado en todo el mes de diciembre, sin mayores cambios antes de finalizar el año.

Precio del dólar hoy, 27 de diciembre
27/12/2025

El mercado cambiario peruano continúa mostrando calma tras las celebraciones de Navidad y acercándose al Año Nuevo 2026. El dólar mantiene un comportamiento estable en el Perú, desde finales de noviembre se ha sostenido durante todo diciembre, sin sobresaltos para ciudadanos y empresas que manejan la moneda estadounidense seguido.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 27 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.359 soles para la compra y 3.369 soles para la venta, valores que confirman la continuidad del rango observado en las últimas semanas.

Durante todo el mes de diciembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas y con ajustes leves que no han marcado una tendencia clara al alza ni a la baja. Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio del dólar se repitió o varió solo algunos centavos. Esta constancia ha reforzado la percepción de un mercado cambiario controlado.

A puertas de celebrar el nuevo año 2026, el dólar se sigue manteniendo estable en el Perú sin mayores cambios para la venta y compra. La demanda se mantuvo moderada y permitió que el tipo de cambio conserve su estabilidad durante las compras masivas. 

En el plano internacional, la moneda estadounidense tampoco ha experimentado movimientos bruscos que se reflejen en el mercado peruano. Este contexto externo ha sido clave para sostener la estabilidad cambiaria.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 27 de diciembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es revisar antes el tipo de cambio para no llevarte sorpresas. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder dinero y a sacarle mejor provecho a tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. No solo la SUNAT brinda esta información, también hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este sábado 27 de diciembre. La moneda estadounidense inicia el día con calma y ofreciendo un escenario de previsibilidad mientras se acerca a la celebración del nuevo año 2026.

