Nuevos testigos revelan detalles del atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano: "Le pudo haber pasado a cualquiera"

El caso de Lizeth Marzano Noguera, continúa generando conmoción en el país. En el programa "Arriba Mi Gente", nuevos testigos del atropello ocurrido en San Isidro revelaron detalles sobre los minutos posteriores al impacto que acabó con la vida de la deportista. Sus testimonios aportan información clave sobre la atención inicial y el accionar de las autoridades esa noche.

Testigos relatan los minutos posteriores al atropello

Una de las personas que presenció el hecho, identificada como Mariela Arévalo, contó que fue ella quien alertó a las autoridades tras el accidente protagonizado por Adrián Villar. Según su testimonio, la respuesta de emergencia tardó más de lo esperado y la situación en el lugar se volvió caótica conforme llegaban más curiosos.

"Demoró bastante, los primeros que llegaron fue el Serenazgo y la Policía; la ambulancia llegó mucho después. Fue difícil identificarla ya que algunos mencionaron que no llevaba celular. Yo llamé a la ambulancia pero se demoró más de 30 minutos mientras se aglomeraba más gente... Ella estaba con vida, respiraba, pero inconsciente con los ojos cerrados", declaró.

Arévalo también expresó su preocupación por la seguridad en la zona. Indicó que en ese sector de San Isidro muchas personas realizan actividad física o pasean con sus hijos y mascotas incluso en horas de la noche, por lo que consideró urgente reforzar las medidas preventivas.

"Hay gente que corre incluso más tarde o sale con su mascota; esto le pudo haber pasado a cualquiera. Entonces se necesita que se haga justicia, pero en el caso de Adrián Villar ha sido falta de empatía. Nosotros necesitamos resguardo por parte de las autoridades", sostuvo.

Defensa de los policías rechaza acusaciones de encubrimiento

Por otro lado, el abogado Stefano Miranda, defensor de los dos efectivos policiales que acudieron a una vivienda vinculada al investigado, negó cualquier intento de encubrimiento. El letrado afirmó que los agentes no contaban con información suficiente en ese momento para proceder con una detención.

Según explicó, tras el accidente los policías realizaron diligencias de verificación y recopilaron datos preliminares, pero desconocían la placa del vehículo involucrado y la identidad del conductor. "No se tenía información de la placa... si se hubiera tenido, se podía detener en flagrancia", precisó.

Miranda detalló que las autoridades iniciaron un trabajo de reconstrucción de la ruta del automóvil a través de cámaras de seguridad y otros indicios, proceso que tomó varias horas. Solo después de ese seguimiento lograron obtener información concreta que permitió avanzar en la investigación.

Las nuevas declaraciones de testigos y la postura de la defensa policial suman elementos clave al caso de Lizeth Marzano. Mientras los vecinos exigen mayor seguridad y justicia, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.