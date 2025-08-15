¡Terror en Trujillo! Atentado con explosivos deja heridos y más de 20 viviendas dañadas

Una fuerte explosión con dinamita sacudió la noche de Trujillo y dejó tres heridos, más de 20 viviendas dañadas y un barrio entero sumido en el miedo. El estallido, registrado en la cuadra 8 de la avenida Perú, se escuchó a kilómetros de distancia y encendió las alarmas por un posible ataque ligado al crimen organizado.

Explosión con dinamita en Trujillo deja heridos y destroza viviendas

La noche del jueves 14 de agosto, el miedo se apoderó de Trujillo. Un fuerte estallido, que se escuchó a varios kilómetros, sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú. Eran alrededor de las 10:10 p.m. cuando una detonación con dinamita dejó tres personas heridas y destrozos en más de 20 viviendas.

Una noche de terror. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), dos de los heridos presentan quemaduras y contusiones, mientras que el tercero resultó con lesiones menores. Todos fueron trasladados al hospital Víctor Lazarte Echegaray.

#ÚltimoMinuto

Atentado con explosivos en Trujillo deja varios heridos y daños en más de 20 viviendas y locales de la Av. Perú, cerca del centro histórico



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/PN6MuzVx8O — América Noticias (@noticiAmerica) August 15, 2025

Los vecinos señalaron que el ruido se percibió como "una explosión de gran intensidad" y el atentado ha aumentado su preocupación por la seguridad en la zona. La onda expansiva rompió vidrios, dañó paredes y dejó autos destruidos. Además, la zona quedó sin luz por varias horas.

Vínculo con el crimen organizado. Medios locales informaron que la casa más afectada pertenecería a Sergio Bolaños, exintegrante de la banda "Los Pulpos", recientemente liberado del penal El Milagro. Un video que circula en redes muestra a presuntos miembros de "Los Pepes" exigiendo un millón de soles a Bolaños y adjudicándose el ataque.

La Policía y peritos en explosivos llegaron para recolectar evidencias y confirmar que el material usado sería dinamita, posiblemente proveniente de la minería ilegal. El ministro del Interior, presente en el lugar, dijo que no se descartará ninguna línea de investigación.

Trujillo en alerta máxima

Este no es el primer caso. En enero, otro atentado con explosivos se registró frente al Ministerio Público, en pleno estado de emergencia, atribuido a la banda "Los Compadres".

La Libertad es una de las regiones más golpeadas por la violencia en el Perú. En 2024, se registraron más de 1,200 denuncias por extorsión y una de las tasas de homicidios más altas del país. Entre las bandas más temidas figuran "Los Pulpos", "Los Cagaleches" y "Los Pepes".

Vecinos piden seguridad inmediata. Los residentes exigen más presencia policial y acciones firmes ante la delincuencia.

Mientras la investigación continúa, las familias afectadas buscan apoyo para reconstruir sus hogares. La esperanza es que las autoridades atrapen a los responsables y pongan fin a una ola de violencia que no da tregua.

En conclusión, la explosión registrada en Trujillo deja en evidencia la grave situación de inseguridad que vive la región, marcada por ataques con explosivos y posibles vínculos con el crimen organizado. Aunque las autoridades han iniciado las investigaciones y no descartan ninguna hipótesis, los vecinos demandan acciones rápidas y efectivas para proteger sus vidas y propiedades.