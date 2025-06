Jenko del Río sorprende al retar a Fabio Agostini en 'Celebrity Combat' tras vencer a Nico Ponce: "Se la tengo jurada"

Jenko del Río demostró su dominio absoluto en el ring de 'Celebrity Combat Perú' al imponerse sin dificultades ante Nico Ponce. Desde los primeros segundos del combate, el exchico reality tomó el control y dejó fuera de competencia al actor, quien terminó con la nariz ensangrentada.

El enfrentamiento fue la culminación de una rivalidad que venía gestándose desde hace semanas, pero lejos de detenerse ahí, Jenko sorprendió al aprovechar su victoria para lanzar un inesperado y polémico reto.

Jenko del Río retó a Fabio Agostini

Tras quedarse con el triunfo, Jenko sorprendió al público al utilizar el espacio para lanzar una advertencia directa a otro conocido personaje de la farándula: Fabio Agostini. Con tono desafiante, dejó claro que quiere enfrentarse al español en la próxima edición del programa.

"Quiero retar a uno que no es de Perú. Es un baboso de metro y 92. Se la tengo jurada porque en un reality de Chile me hizo una pend***", dijo Jenko visiblemente molesto.

La provocación no quedó ahí. El exchico reality elevó el tono de sus declaraciones ante cámaras y lanzó un reto sin filtros.

"Si se quiere subir acá y quedó con la organización en algo generoso, reto a Fabio Agostini a subir acá al ring. A ver si tiene los hue*** para subir", agregó Jenko, desatando aplausos del público y viralización inmediata en redes.

Jenko del Río retó a Fabio Agostini en Celebrity Combat pic.twitter.com/XJ3RiD6zkc — VAMN (@VictorAlfr33625) June 21, 2025

Fabio Agostini no descarta el reto, pero pone una condición

Aunque Fabio Agostini no se ha pronunciado públicamente tras el reto lanzado por Jenko, sí comentó el tema de forma privada. Fue Patricio Parodi quien reveló en su podcast Doble Sentido que tuvo una conversación con el español apenas terminó el combate.

"A las 11:30 de la noche le pongo '¿Cabeza, en qué estás?' y le mando una foto diciéndole: 'Te acaba de retar Jenko a boxeo, te ha hablado muy grueso'", relató Patricio.

La respuesta no tardó. Según reveló el chico reality, Fabio le envió audios donde no negó del todo la posibilidad de aceptar, aunque dejó claro que no se prestaría al reto sin una buena compensación.

"¿Tú crees que le voy a hacer caso al torete ese? ¿En qué me beneficia? Le hago un favor. Ahora, si hay buena pasta de por medio, para adelante. Si quieren que me suba, que me paguen bien y yo me preparo", se escucha decir a Fabio en el audio compartido por Parodi.

El enfrentamiento entre Jenko del Río y Fabio Agostini empieza a tomar forma como uno de los más esperados por los seguidores del programa. Con un historial de rivalidades en realities anteriores y un reto lanzado públicamente, la expectativa crece día a día. Aunque Fabio no ha confirmado nada oficialmente, sus declaraciones dejan abierta la puerta a una futura pelea.