Jenko del Río vence a Nico Ponce en el Celebrity Combat: ¿El beso de Onelia Molina lo saló?

Jenko del Río no tuvo piedad y venció a Nico Ponce en el ring del 'Celebrity Combat Perú'. El ex chico reality dominó la pelea desde el primer minuto, dejando al actor con la nariz sangrando y sin chance de seguir en competencia.

Ni el beso de Onelia Molina salvó a Nico Ponce de su derrota

La pelea más esperada del 'Celebrity Combat Perú' terminó en solo minutos. Jenko del Río no tuvo compasión y venció por nocaut técnico a Nico Ponce, quien terminó con la nariz sangrando y sin oportunidad de revancha inmediata. Todo comenzó con un gesto tierno. Antes de la pelea, Onelia Molina apareció para animar a Nico Ponce y le dio un beso en la mejilla frente a todos.

"Tú fuiste a mi podcast, y ahora estoy acá apoyándote, amigo. Vas a reventarlo. Me prometiste eso adentro, entre otras promesas. Hoy le ganas", dijo la chica reality con emoción.

Pero ese apoyo no fue suficiente. En el primer asalto, Jenko del Río salió con todo y en solo un minuto ya tenía a Nico sangrando por la nariz. El ex chico reality usó su experiencia en jiu jitsu para dominarlo desde el primer segundo.

Los asistentes y los que veían el evento por streaming quedaron sorprendidos por la rapidez del combate. El árbitro tuvo que intervenir cuando Nico ya no podía más.

El actor quiso seguir, pero Jenko fue superior. Aunque los médicos entraron a revisarlo, Nico no quería rendirse. Insistió en seguir peleando, pero su cara mostraba el daño. A pesar de su esfuerzo, Jenko no le dio tregua y lo remató en el segundo round. El árbitro, viendo que Nico ya no daba más, paró el combate. Jenko del Río lo noqueó de manera técnica, y no hubo forma de que siguiera.

Con el triunfo asegurado, Jenko celebró frente al público y lanzó una frase que cerró cualquier posibilidad de revancha inmediata.

"Me llevo el combate, me llevo el billete, me llevo el cinturón y lo veo en la tercera edición si le gusta, pero yo ya gané acá", dijo sin dudar.

Respeto en el ring y un cierre deportivo

Pese a la rivalidad, Jenko del Río también tuvo palabras de respeto para su contrincante Nico Ponce en el 'Celebrity Combat'.

"Nico, ha sido un reto esto. No es fácil pararse en un ring. Mis respetos, hermano", expresó. Además, confesó el esfuerzo que hizo para llegar en forma al evento. "Fue muy difícil para mí entrenar. Estaba con sobrepeso por una lesión y tuve que bajar 15 kilos en un mes. Esto es un deporte antes que agresión", contó frente a todos.

Para cerrar con broche de oro, dejó claro que para él la pelea mediática ya quedó en el pasado tras agarrarse a los puños en la competencia de boxeo.

"Espero que esto haya quedado acá. Lo que pasó, pasó. La gente no creía esto, pero sí nos queríamos sacar la mi***", dijo Jenko, ganándose los aplausos.

Después, Nico pidió una revancha para más adelante, pero Jenko respondió que antes de eso le gustaría enfrentarse a Fabio Agostini, a quien retó públicamente por una actitud que no le gustó durante un reality en Chile.

Jenko del Río se llevó la pelea, el dinero y el cinturón en el 'Celebrity Combat'. Nico Ponce terminó golpeado, pero con ganas de revancha. Sin embargo, por ahora, Jenko no está dispuesto a repetir el combate. El beso de Onelia no alcanzó y el público fue testigo de una paliza que quedará para la historia del show.