Flor Ortola regresó a 'Esto es Guerra' dejando en shock a Onelia Molina: "Siento una vibra rara"

Los nuevos integrantes del programa reality 'Esto es Guerra' han sorprendido al público y ahora, se anunció el ingreso de Flor Ortola. La joven argentina se emocionó por reencontrarse con sus amigas Alejandra Baigorria y Vania Bludau.

Para hoy viernes 13 de junio, se anunció el último ingreso de una participante y se reveló que se trata de Flor Ortola. Como se recuerda, la argentina formó parte del reality 'Esto es Guerra' hace un par de años y ahora, vuelve con muchas ganas.

"Con las energías un poco arriba. Me es loco estar acá. Me fui triste hace dos años de acá. Estoy más grande y más vieja. Me siento yo y ahora se me fueron los prejuicios y estoy más liviana. Esta soy yo, la que estuvieron conociendo en los últimos días, me encanta que me conozcan y poder mostrarme así como soy", expresó.