Pamela Franco descarta mudarse con Christian Cueva a Ecuador: "La distancia no nos separará"

Desde el 2024, Christian Cueva y Pamela Franco mantienen una relación amorosa que lo han compartido en sus redes sociales. Ahora, el futbolista estaría viajando pronto a Ecuador tras ser fichado por Emelec, pero su pareja se quedará en Perú.

Hace casi una semana, Christian Cueva fue anunciado como el nuevo '10' del Emelec en Ecuador. Aunque aún tenía contrato con Cienciano hasta fin de mes de junio, tuvieron algunos altercados, pero parece que todo fue solucionado cordialmente. Es así como el peruano continuará creciendo en su carrera deportista en el país vecino.

Ante esto, muchos se han preguntado qué pasara con la relación que tiene con Pamela Franco. Para el medio Expreso, la cantante de cumbia afirma que continuarán con su amorío, pero no se mudará al Ecuador. Aún así mantiene la confianza de que podrán superar este pequeño obstáculo de cercanía.

"Continuaré con mi carrera artística acá, porque tengo un equipo grande. Yo también dependo de esto, además siempre he trabajado. Cuando pueda iré a verlo, igual él. La distancia no nos separará, aunque soy una convencida de que lo que es para ti es para ti, no hay que hacer tanto drama", expresó.