Onelia, Vania, Rosangela y Alejandra se lucen juntas durante un juego: "El que las ha ubicado se va a ir al infierno"

La reciente aparición de Vania Bludau y Alejandra Baigorria en 'Esto es Guerra' desató una ola de reacciones tanto dentro del set como en el programa de análisis en vivo 'React EEG'. El ingreso de ambas figuras no solo sorprendió al público, sino que generó incomodidad en dos participantes clave: Mario Irivarren y Onelia Molina, protagonistas de una recordada polémica sobre "cerrar ciclos".

Ante esto los invitados Israel Dreyfus y ChiquiWilo, quienes participaron en el streaming junto a Jazmín Pinedo, no tardaron en bromear sobre lo ocurrido.

Durante la transmisión del programa por YouTube, los presentadores Jazmín Pinedo, Israel Dreyfus y ChiquiWilo se enlazaron con el set de grabación justo en medio de un juego. Aprovechando el momento, ChiquiWilo no dudó en soltar una indirecta al mencionar a Mario Irivarren.

"Estoy preocupado por Mario, ¿está todo bien con Mario?", preguntó entre risas. A esto se sumó Israel, quien comentó: "Estoy muy preocupado porque el semblante de Onelia ha cambiado, no es la misma, no la siento igual".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de Jazmín fue el orden en el que se encontraban alineadas las competidoras. Justo una detrás de otra estaban Onelia Molina, seguida de Vania Bludau, luego Rosángela Espinoza y finalmente Alejandra Baigorria. Esta peculiar distribución provocó nuevas bromas.

Más allá de las bromas, la incomodidad en el set fue evidente. Onelia Molina mantuvo una expresión seria durante el desfile de ingreso de Vania y Alejandra, quienes modelaron su regreso al reality. Mario Irivarren, por su parte, también se mostró distante y conversó en voz baja con Said Palao, sin demostrar entusiasmo por el reencuentro con su expareja y su amiga.

Jazmín Pinedo no ocultó su empatía por Onelia durante la transmisión. Tras observar el gesto incómodo de la odontóloga arequipeña, comentó con sinceridad:

"No, de verdad que fuera de bromas, me da un poco de penita Onelia. ¿Qué está pasando? Uno se ha ido para un extremo y el otro se ha ido para el otro. Y las cámaras están encima de ellos... Yo que ella me pongo a llorar", dijo la conductora, visiblemente apenada por la modelo.