Rodrigo González critica a Rosángela Espinoza por bromas a Onelia: "Es para meterle la cabeza al water"

El regreso de Rosángela Espinoza a 'Esto es Guerra' no ha pasado desapercibido. Sus recientes apariciones han estado marcadas por comentarios ácidos y bromas subidas de tono, sobre todo hacia Onelia Molina, quien terminó su relación con Mario Irivarren poco después de la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao. Aunque algunos aplauden su actitud directa, otros la critican por generar tensión en el programa.

En la más reciente emisión de 'Amor y Fuego', Rodrigo "Peluchín" González no dudó en señalar el comportamiento de Espinoza durante el programa de competencia. El conductor calificó sus intervenciones como malintencionadas y hasta llegó a tildarla de "antipática".

Además, "Peluchín" instó a Onelia Molina a no permanecer en silencio frente a las burlas. Recordó incluso una polémica imagen de Rosángela junto a Christian Cueva para sugerirle que revirara:

"Yo no sé por qué Onelia se queda callada; cuando le pide una explicación por qué no le responde. ¿Por qué no nos cuentas 'Qué hacías en pijama con Cueva en una habitación?'", lanzó entre risas el comentarista.