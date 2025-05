¡Qué fuerte! Rosángela hizo 'llorar' a Mario Irivarren tras broma pesada a Onelia Molina: "Perdió al novio"

Rosángela Espinoza dejó a todos sorprendidos en el set de "Esto es Guerra, especialmente a Mario Irivarren, quien terminó 'llorando', tras la broma que hizo la 'chica selfie' a Onelia Molina. Te contamos todos los detalles.

Rosángela Espinoza volvió a "Esto es Guerra" y no tardó en armar alboroto. Esta vez, lanzó una fuerte broma contra Onelia Molina, que causó risas en todo el programa y hasta hizo que Mario Irivarren termine 'llorando'.

Todo empezó cuando la popular 'Rocha' criticó los vestidos que usaron Karen Dejo y Melissa Loza en la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria. Con su estilo directo, dijo que parecían "las hermanastras de la Cenicienta". Pero lo más picante vino después.

Sin filtro, Rosángela apuntó a Onelia Molina, quien fue pareja de Mario Irivarren, y lanzó una broma que dejó a todos en shock.

Onelia, aunque sorprendida, se lo tomó con humor y salió corriendo entre carcajadas. Las cámaras captaron a Mario Irivarren tapándose la cara de la risa, al punto de que parecía que estaba llorando.

La broma no pasó desapercibida para los conductores del programa, Katia Palma y Renzo Schuller, quienes no pudieron evitar reírse.

Katia Palma, entre risas, comentó: "No le digas no, no le digas no" , mientras Renzo Schuller admitió: "Hay que reconocer que estuvo muy bueno el chiste" .

Incluso la misma Rosángela, al ver la reacción del público, y de la misma Onelia Molina trató de disculparse por lo sucedido.

"A mí no me metas", dijo Onelia. "Lo que me perdí, lo que me perdí. A veces se me sale, activan ese botón rojo de peligro y suelto", comentó Rosángela mirando a Onelia, que aún reía del momento.