¡Como en los viejos tiempos! JB y Carlos Álvarez se reencuentran en divertido sketch de Paulo 'Autori'

La popular dupla de comediantes Jorge Benavides (JB) y Carlos Álvarez sorprendió a su audiencia al reunirse una vez más en un segmento especial del programa JB en ATV. Esta vez, los humoristas presentaron una divertida parodia relacionada con el regreso de Paulo Autuori al país para dirigir Sporting Cristal, y la participación de los futbolistas Claudio y el 'Chorri' (Cachito Ramírez).

En este segmentó humorístico, el personaje de Paulo Autuori, interpretado por JB, regresa al país para asumir la dirección de Sporting Cristal. El momento más esperado fue cuando se reencontró con su "engreído" Claudio. Este estilo de humor recordaba al famoso "Especial del Humor", donde las interacciones entre los personajes eran el centro de la diversión.

Sin embargo, el momento se tornó aún más cómico con la aparición de Walter 'Cachito' Ramírez, quien interpretó al 'Chorri', otro personaje muy querido del fútbol peruano. Al igual que en el programa original, 'Autori' muestra una evidente preferencia por Claudio, mientras que 'el Chorri' se ve relegado, provocando las carcajadas del público.

Aunque muchos pensaron que el reencuentro de los humoristas era una colaboración más permanente, lo cierto es que Carlos Álvarez solo participó de manera especial para promocionar su espectáculo "Esta historia sí tiene fin", que se presentará próximamente en Lima y Arequipa.

Un video viral en redes sociales muestra a los humoristas ingresando a una habitación de hospital para sorprender a unos niños internado. La grabación, compartida por la usuaria Milagros Sangay, estuvo acompañada de un mensaje conmovedor que rápidamente llamó la atención.

"Si nunca has llorado en una sala de hospital pidiéndole a Dios un milagro para que no se lleve a la persona que amas, no sabes lo que es sufrir", se lee en el post.