ChiquiWilo explica sus declaraciones sobre el Teatro Canout y Hablando Huevadas: "Fue un chiste"

¡Aclaró las cosas! El influencer Chiquiwilo, se pronunció para aclarar la polémica generada por sus declaraciones sobre la compra del Teatro Canout. En ese sentido, el último miércoles 18 de agosto, el popular YouTuber explicó que sus revelaciones no fueron ciertas, pues su contenido es de puro humor.

Ante ello, reveló que viene siendo acosado por los periodistas luego de que se viralizara su broma sobre la compra de los 'Hablando Huevadas'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

A través de sus redes sociales, el influencer ChiquiWilo sorprendió a sus seguidores al lanzar un comunicado explicando lo que estaba sucediendo, pues los medios de comunicación tomaron como ciertas sus declaraciones sobre la compra del Teatro Canout por parte de los humoristas de 'Hablando Huevadas'.

Ante ello, explicó que todo se trató de una broma, pues el contenido que el influencer hace para las plataformas digitales es humor.

"Me tomo el atrevimiento de hacer este comunicado y dirigirlos a los amigos, conocidos, personas que no me siguen y no entienden mi humor, pero en especial a los medios de comunicación los cuales en esta última semana, a pesar que he tratado de manejarlo con el humor que me caracteriza, han sido demasiado hostigantes", indica la descripción que acompaña su publicación.