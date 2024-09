Lourdes Sacín se retira en vivo de entrevista tras vincularla con Andy V: "Me han sembrado"

La periodista Lourdes Sacín fue invitada al programa de YouTube llamado "Chimi Churri" conducido por la conocida Katty Sheen quién no dudó en aprovechar la oportunidad para preguntarle a la comunicadora sobre la relación que todavía mantiene con Andy V quien es el padre de su hijo.

Lourdes se mostró bastante incómoda porque aseguró que no había concedido una entrevista al programa y que solo había asistido en calidad de panelista es por ello que de inmediato decidió abandonar el set asegurando que había sido sembrada para tocar temas que ellos se prometió no hablar más.

Lourdes Sacin vive incómodo momento en canal de YouTube

El día de ayer el programa de YouTube llamado "Chimi Churri" tuvo como invitada especial a la periodista Lourdes así quién inicialmente fue invitada como calidad de panelista pero tocar diversos temas de la farándula sin embargo la sorpresa se la llevó cuando la conductora Katty Sheen le preguntó sobre cómo se lleva actualmente con el padre de su hijo, el conocido Andy V.

De inmediato se sintió la atención en el programa ya que Lourdes aseguró que no había sido invitada para ser entrevistada ya que no toca temas personales para no exponer su vida privada y a su hijo es por ello que decidió abandonar el set bastante disgustada por el poco tacto que tuvieron con ella.

"Yo no he venido como personaje público yo he venido a reírme de la gente... Yo estoy trabajando en perfil bajo", dijo inicialmente.

Pese a que Katty Sheen insistía en que Lourdes contestara sus preguntas ella solo atinaba a decir 'qué te importa' evidenciando la molestia de la periodista que trataba de salir del mal momento pero seguían las preguntas sobre su vida personal.

"Si van a seguir hablando para retirarme porque yo no tengo nada que hablar de esos temas, no tengo nada que hablar de eso... Me molesta porque como que me han sembrado", dijo Lourdes en el programa en vivo minutos después se paró y se retiró.

Debido a este mal momento que vivió la periodista la parálisis fácil que sufrió a causa de mucho estrés empeoró a causa de la insistencia de Katty para que contestara las preguntas sobre Andy V.

Lourdes se pronuncia en sus rede sociales

La periodista Lourdes Sacín no dudó en pronunciarse en sus redes sobre este incidente mostrando pruebas de la conversación que tuvo con el productor donde confirmó su participación en el programa sin cobro alguno y solo en calidad de panelista, sin embargo, no contaba con que iba a ser sorprendida en pleno en vivo.

"Hoy lamentablemente cometí el error de ir a un programa invitada como panelista, como pueden leer en conversaciones con la productora. No fui en calidad de entrevistada. Eran dos horas de programa, de los cuales a cada rato intentaba Katty Sheen meterme el tema del papa de mi hijo, pero yo no había caso, a pesar que eso me estresa", dijo en un primer momento Lourdes bastante afectada por lo sucedido.

Asimismo, la Lourdes confesó que se sentía muy mal físicamente debido a este momento lo que le ha provocado un problema de salud que espera que con la medicación pueda recuperarse.

"Mientras todo eso ocurría mi parálisis facial que hay días que está muy bien sin notarse, cuando me estreso es horrible porque se endurece la cara. Eso me iba pasando como pueden ver en las imágenes que muestran y sentía dolor en el rostro. Viendo cómo me estaba estresando decidí retirarme del set e irme. Hay formas de hacer periodismo con respeto y eso es lo que le critiqué al inicio del programa, que jamás me ha gustado su forma de trabajar", añadió.

Lourdes Sacín actualmente se desempeña como periodista para un medio político, pese a que no quiso dar detalles de cual se trataba aseguró que se encuentra tranquila haciendo lo que más le gusta y sin criticar o molestar a nadie por lo que no volverá a pisar el palito en programas de farándula que decidan tocarle temas que ella ya aclaró que no volverá a mencionar.