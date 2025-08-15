¿Se burló? Dorita Orbegoso sobre alejamiento de Pamela López y Vanessa Pumarica: "El karma"

La amistad entre Vanessa Pumarica y Pamela Franco pasa por un momento difícil. La abogada reveló en América Hoy que está distanciada de la cantante, en medio de rumores de crisis con Christian Cueva. Estas versiones surgieron tras las declaraciones de Pamela López, madre de los hijos del futbolista, quien aseguró que Franco habría llamado a su pareja. La noticia sorprendió al público y generó reacciones. Incluso, figuras como Dorita Orbegoso opinaron al respecto.

Dorita Orbegoso lanza advertencia a Pamela Franco

Durante la más reciente edición de 'América Hoy', Dorita Orbegoso fue consultada sobre el distanciamiento entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica. La ex actriz cómica no dudó en relacionar el hecho con el karma y advirtió a la cantante que tuviera cuidado con lo que su amiga podría llegar a contar.

"¿Qué podemos decir? Ahí es donde uno dice: el karma. Ahí está la íntima, ten cuidado que cuando son muy amigas y se saben sus cositas pueden salir. Mira nomás a Evelyn Vela con Melissa Klug", comentó inicialmente.

Orbegoso recordó que Pumarica, en su momento, defendió públicamente a Franco, llegando incluso a desempeñar un papel similar al de su abogada. Sin embargo, ahora la situación es muy distinta.

"Cuando no tienes una amistad sincera, pasan ese tipo de cosas. Ella se dio de vocera, de abogada, me dijo que estaba picona porque no estaba con un futbolista profesional. Pero mira, así es pues... cría cuervos", sentenció Dorita, dejando entrever que esta ruptura amistosa podría traer más revelaciones.

Vanessa Pumarica dio su posición

Consultada por el mismo programa, Vanessa Pumarica descartó que el alejamiento con Pamela Franco haya sido producto de una pelea. Sin embargo, admitió que su personalidad directa podría haber generado diferencias.

"Yo me caracterizo por ser una persona súper fuerte y sin filtros y, si tengo que apechugar, apechugo. Algo que quede claro: yo no me he peleado con Pamela para nada, el cariño y el respeto siempre van a estar ahí", explicó.

Además, reveló que fue Franco quien tomó la decisión de distanciarse. "El distanciamiento también es bueno y válido y, si ella decidió alejarse, es aceptable su decisión", comentó. A pesar de la tristeza que siente, aseguró que respeta la elección de su amiga.

"Por supuesto que duele, soy un ser humano, pero si ella tomó esa decisión, yo respeto y simplemente doy un paso al costado y entrego mi cariño y mi amor a quienes lo valoran", añadió con evidente emoción.

Al ser interrogada sobre Christian Cueva, Pumarica optó por la prudencia: "Como dice el refrán, 'calladita te ves más bonita'", dijo, dejando abierta la posibilidad de que el futbolista haya tenido algún papel en el quiebre de su amistad con Pamela Franco.

El distanciamiento entre Vanessa Pumarica y Pamela Franco ha encendido especulaciones en el mundo del espectáculo. Mientras Dorita Orbegoso insinúa que podrían salir a la luz secretos comprometedores, Pumarica prefiere mantener una postura respetuosa, aunque con mensajes que dejan lugar a interpretaciones.