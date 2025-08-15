Susy Díaz no acepta a Luiggi Yarasca como saliente de Flor Polo: "Hay que ver el currículum"

Susy Díaz dejó claro en una reciente entrevista que no aprueba la relación que tiene su hija, Flor Polo, con Luiggi Yarasca, el joven con el que ha sido vista muy cariñosa durante los últimos años. La excongresista fue enfática al decir que no cree que su hija tenga una relación con él, ya que solo se ven esporádicamente y considera que son únicamente amigos.

Susy Díaz no pasa al "saliente" de Florcita

El programa América Hoy entrevistó a Susy para preguntarle su opinión sobre la supuesta relación de su hija con Luigi. Incluso fue consultada sobre el reciente viaje que ambos hicieron a Ica, pero minimizó todo, asegurando que solo mantienen una amistad.

"Yo a mi hija la vivo metida en la casa. No sé qué he visto. Bueno, le voy a dar a una persona que solo ve dos meses a Flor. Entonces, yo no veo que haya una relación (...) si la han visto en Ica habrá sido en el año una o dos veces; una relación es cuando se ven todos los fines de semana", indicó.

Además, comentó que esperaba que Luigi se presentara en su casa con formalidad para pedir salir con Flor. "Antes de uno darlo a conocer, creo que hay que ver el currículum", dijo con sarcasmo.

Finalmente, Susy recordó las dos ocasiones en las que Luigi negó conocer a Flor Polo, una de ellas cuando quedó como primera finalista en Miss Mundo Latina Perú.

"Yo sé que Dios la está protegiendo de algo (a Flor). Yo no veo una relación, solo veo amistad, y si esta se aleja, hay que agradecer a Dios. No traten de ser tercas y estar ahí atrás porque Dios te está protegiendo de algo", sentenció.

Flor Polo defiende a Luiggi

Flor Polo volvió a acaparar titulares tras su reciente aparición en el programa "Esta Noche", donde se mostró firme en su defensa del amor que vive actualmente junto a Luiggi Yarasca. A pesar de haber sido captada ingresando con él a un hotel en San Juan de Miraflores, la hija de Susy Díaz aseguró que no se arrepiente de sus decisiones pese a que esta exposición mediática le costó el título de Miss Turismo.

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, Flor Polo dejó en claro que no piensa dar un paso atrás en su relación. Aseguró sentirse plena al lado de Yarasca y manifestó que las críticas no influirán en su vida sentimental.

Asimismo, se mostró visiblemente molesta por el seguimiento que viene recibiendo desde que se difundieron las imágenes de ella junto a su pareja. Flor denunció sentirse perseguida por algunos medios de comunicación.

De esta manera, Susy Díaz dejó en claro que no considera a Luiggi Yarasca como pareja de Flor Polo, insistiendo en que solo existe una amistad. Añadió que, si la distancia continúa, es una señal de que Dios la protege de algo y debe valorarlo.