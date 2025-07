Deysi Araujo revela que 'Don Marcial', ex de Maryjane, busca conquistarla: "Me va recoger en el aeropuerto"

Susy Díaz y Deysi Araujo decidieron tomarse un merecido descanso por Europa para celebrar las Fiestas Patrias y compartieron parte de su recorrido con sus seguidores. Ambas figuras del espectáculo nacional se encuentran disfrutando de diferentes ciudades. Pero lo que ha llamado la atención es la reciente revelación de que 'La Pelirroja' estaría en una relación.

Durante su participación en el programa de Magaly Medina, una revelación acaparó la atención de los televidentes. La conductora no dudó en preguntar directamente a Deysi Araujo si estaba involucrada sentimentalmente con 'Don Marcial', personaje que se hizo conocido por su anterior vínculo con Maryjane Ramírez.

"La verdad es que me propuso algunas cosas, no incidentes", comentó entre risas la popular 'Pelirroja'. "Cuando lo conocí se portó bien conmigo. Me dijo muchas cosas, pero ya sabes cómo son los hombres. Yo me voy a los hechos", agregó. Ante la insistencia de Magaly sobre si el empresario las acompañaba en su viaje, Deysi aclaró: "No, él nos va a recoger al aeropuerto".