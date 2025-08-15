Melissa Klug sobre Samahara Lobatón hablando de Jefferson Farfán: "Está contando su vivencia"

Este domingo, 'El Valor de la verdad' tendrá la participación de Samahara Lobatón y en el avance, menciona las relaciones que habría tenido Jefferson Farfán con varios de sus amigas. Ahora, Melissa Klug opina sobre lo que contará su hija mayor.

Melissa Klug sobre su hija hablando de Farfán

El reportero le consulta a Melissa Klug sobre las declaraciones que dará su hija mayor en el programa 'El Valor de la Verdad', ya que contará sobre Jefferson Farfán y los 'affaire' que habría tenido con varias de sus amigas cercanas de Lobatón. La influencer responde que no tendría que dar su opinión porque Samahara Lobatón solo contará su verdad.

"Tu hija Samahara va a contar su versión de lo que ha vivido y menciona mucho a Jefferson Farfán. Mi hija ya es mayor de edad y es una mujer ya con sus bebés, está contando su vivencia, su historia, lo que ha vivido. Yo en este caso no puedo opinar nada porque es sobre su vida. Si habla de cosas que han sucedido y están involucrando al papá de mis hijos, es algo que yo estoy ajena a todo eso", expresó en una entrevista para 'Ponte en la Cola'.

¿Qué dirá Samahara en 'EVDLV'?

Beto Ortiz reveló que la próxima invitada a sentarse en 'El Valor de la Verdad' es Samahara Lobatón. La joven influencer aparece en el video de avanza contando detalles sobre su vida, pero lo primero que se revela es que contará sobre la relación que tuvo Jefferson Farfán con su ex mejor amiga Ivana Yturve.

"Éramos uña y mugre, y ella nunca me dijo que estaba saliendo con él. Me lo ocultó al comienzo porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos... lo que hace la calentura y el amor", revela en un inicio Samahara.

Después, conversan sobre aquel tema y la hija de Melissa Klug deja entrever que el ex de su madre se habría metido con varios de sus amigas cercanas. Todo eso habría pasado entre los años donde la 'Foquita' salía con Darinka Ramírez, Delany López y Xiomy Kanashiro.

"¿Cuántas de tus amigas han tenido affairs con Jefferson Farfán? ¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?", le pregunta Beto, y Samahara responde: "Este es el proceso de las tres juntas".

Es así como Samahara Lobatón estará contando todo lo que habría vivido y visto de Jefferson Farfán en 'El valor de la verdad'. Ahora, su madre Melissa Klug comenta que no tiene nada que opinar porque su hija ya es una mujer independiente que contará su historia.