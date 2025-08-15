Hermano de Christian Cueva habría arremetido contra Pamela López: "Lo suyo es vivir del sudor ajeno"

Pamela López acusó a Christian Cueva de haber intentado comunicarse con su novio Paul Michael a través de un intermediario con aparente intención de molestarlos. El 'Aladino' decidió actuar de manera legal, pero su hermano decidió comunicarse de manera contundente con un mensaje.

Hermano de Christian Cueva sale en contra de López

Por medio de sus redes sociales, Marcial Cueva decidió pronunciarse sobre el problema que estaría pasando su hermano Christian con Pamela López. A través de un mensaje que aparentemente sería para la influencer, despotrica sobre las personas que supuestamente no habrían trabajado y solo se dedicarían a criticar.

"Hay quienes, sin haber trabajado un solo día en su vida, logran la proeza de convertirse en expertos en todo, menos en producir algo útil. Vivir durante años abajo el techo de un delincuente les otorgó, según ellos, un doctorado honoris causa en 'supervivencia de alto nivel', que no es más que saber comer gratis sin que les agrande la consciencia", expresó.

También, afirma que esta persona se la pasa criticando y señala que la mayor hazaña o logro, sería haber vivido a costo del esfuerzo de otra persona. Incluso, tilda de ser un 'parasito'.

"Desde entonces, se dedican a la noche labor de fiscalizar la vida de los demás, como si el mundo estuviera ansioso por conocer la opinión de alguien cuya mayor hazaña es no morirse de hambre gracias al bolsillo ajeno. Lo suyo es elevado: vivir del sudor ajeno, perfeccionando al arte del parasitismo social con la misma dedicación con la que otros perfeccionan un instrumento musical", agregó.

Pamela López le responde

Ante esto, Pamela López también decidió responder por la aparente indirecta a su persona de parte del hermano del padre de sus hijos. La novia de Paul Michael se manda con todo.

"Es capaz de insultar y golpear a cualquier persona, la última vez que lo vi a ese ser despreciable fue en una discoteca en Trujillo, en la que coincidimos y desgraciadamente tuve que pasar por su lado. Ese tipo me mentó la m..., tengo testigo. Mejor de meterse en líos ajenos, vayan a bañarse sarta de cochinos", expresó.

Es así como un nuevo conflicto hay entre la familia de Christian Cueva y Pamela López, por la supuesta llamada a Paul Michael. Ahora, el hermano del 'Aladino' habría lanzado 'dardo' contra su excuñada, pero la influencer no se queda callada y también arremete en su contra.