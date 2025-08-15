¡Atención Farfán! Xiomy Kanashiro sorprende al confesar que fue infiel: "Era una relación tóxica"

Xiomy Kanashiro se ha consolidado como una de las figuras más comentadas del espectáculo peruano en los últimos meses, especialmente por su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán. Sin embargo, la modelo volvió a generar revuelo tras revelar en su podcast "Ahora que" que en su juventud fue infiel a una expareja.

Xiomy Kanashiro admite infidelidad y habla de sus exs

En la reciente emisión de su podcast "Ahora que", Xiomy Kanashiro, estuvo comentando junto a su compañeros y panelistas invitados del programa sobre las relaciones pasadas. En ese momento una de las panelistas le preguntó a la popular "Chinita" si en algún momento ella había sido infiel y su respuesta sorpendío.

"De chibola pues, me pasaba que era una relación tóxica y tampoco duramos mucho... es que de eso se aprende, tú piensas que estás haciendo las cosas bien y después, 'pucha, por qué hice eso'", confesó Xiomy.

En el mismo diálogo, también abordó si había mantenido amistad con sus ex parejas. La actriz cómica señaló que sí lo ha hecho, pero no con todos, ya que muchos hombres reaccionan de manera "despechada".

Sí, he sido amiga de mis exs, pero no de todos... muchas veces los despechados han sido ellos porque nunca más quieren volver a hablar conmigo. Me ven, se asustan, se van... No siempre es que las mujeres estamos despechadas sino que los hombres también", explicó.

Xiomy Kanashiro reafirma su relación con Jefferson Farfán

Paralelamente, la relación de Xiomy Kanashiro con Jefferson Farfán ha vuelto a acaparar la atención mediática luego de que Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, hiciera revelaciones sobre el exfutbolista en el programa 'El valor de la verdad'. Mientras las declaraciones generaban controversia, Xiomy decidió pronunciarse indirectamente en sus redes sociales, reafirmando su vínculo con el popular '10 de la calle'.

"Y entonces llegó el 14 de febrero y comenzó nuestra historia", escribió la modelo junto a una fotografía con Jefferson Farfán, celebrando el Día de San Valentín.

La publicación confirmó que la pareja mantiene una relación sólida, despejando rumores que surgieron tras las polémicas declaraciones televisivas. Además, Xiomy aclaró a través de sus historias que no se encuentra en Lima actualmente, sin brindar detalles sobre su paradero o motivos del viaje.

Xiomy celebra sus 6 meses con Jefferson Farfán pic.twitter.com/S0Frt7vPp3 — VAMN (@VictorAlfr33625) August 15, 2025

Con estas declaraciones, Xiomy Kanashiro combina la honestidad sobre su pasado amoroso con la firmeza de su presente sentimental. Sus confesiones sobre la infidelidad juvenil reflejan aprendizajes personales, mientras que su mensaje sobre Jefferson Farfán confirma que la relación continúa pese a las polémicas mediáticas.