Jefferson Farfán tuvo divertido encuentro con personaje que no es Xiomy Kanashiro: "¡Qué guapa!"

Jefferson Farfán siempre se ha caracterizado por su gran sentido del humor y, en un reciente video, eso quedó demostrado, ya que apareció protagonizando un divertido momento con un vendedor ambulante. El exfutbolista, al parecer, no iba acompañado de Xiomy Kanashiro, y el video se volvió viral.

Jefferson Farfán coquetea en plena calle

Todo sucedió la tarde del domingo 10 de agosto, cuando el empresario conducía uno de esos costosos automóviles, acompañado de una persona de identidad desconocida hasta el momento. Sin embargo, la escena cambió cuando se detuvo en un semáforo para lanzarle piropos a un personaje que no es Xiomy.

"Qué guapa la Pebes, qué guapa, corazón, ¿cómo estás?", dijo Jefferson Farfán, dirigiéndose a quien pareció ser una mujer. Sin embargo, a los instantes apareció un vendedor ambulante que, como parte de su performance, usaba un labial rojo y hablaba con un tono delicado.

Jefferson Farfán le dio una propina, y el hombre se mostró muy agradecido, pero le respondió fiel a su estilo y al personaje que llevaba en ese momento: "Te estoy esperando para que me hagas sentir mujer" , dijo con tono pícaro, para luego seguir su camino.

No obstante, también llamó la atención que la persona que iba en el copiloto sería una mujer, ya que se escucha una risa delicada, pero no se trataría de Xiomy Kanashiro, pues la bailarina viajó hace unos días y, a las pocas horas, publicó que estaba en una fiesta.

Xiomy y Farfán gritan su amor

Hace unos días, Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías junto a la bailarina. Al parecer, las imágenes pertenecen a una reciente fiesta a la que ambos asistieron. Él luce un look urbano con jeans y polera Amiri, mientras que "la chinita" llevaba un vestido ceñido al cuerpo y botas negras.

Ambos aparecen bailando y muy enamorados, ya que incluso se los puede ver de espaldas, tomados de la mano. Las fotografías habrían sido tomadas con una cámara profesional y por una persona experimentada en fotografía social, que logró capturar los mejores momentos de Jefferson y Xiomy.

"Party time", escribió Jefferson en la descripción. Mientras tanto, Xiomy comentó la publicación con una sugerente frase que hace alusión a que no le importan las críticas de los demás: "Amaaa. Siendo felices, te amo". La 'Foquita' también respondió con un "Te amo" en los comentarios.

Es así que, el video de Jefferson Farfán coqueteando con un vendedor ambulante se volvió viral rápidamente. Aunque iba acompañado, no era Xiomy Kanashiro, quien está de viaje. Esta divertida escena reafirma el buen humor y carisma del exfutbolista en público.