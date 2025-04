Yiddá Eslava despotrica contra Melissa Klug afirmando que no tendría talento: "Te soy sincera"

Las declaraciones de Melissa Klug en el programa de Beto Ortiz, 'El Valor de la Verdad', ha traído muchos comentarios de artistas ya que muchos no le han creído. Es entonces que Yiddá Eslava afirmó que la pareja de Jesús Barco no tendría talento.

La actriz Yiddá Eslava estuvo hoy presente en el podcast 'Madi Streaming', donde estuvo acompañada de otras influencers analizando las declaraciones de Melissa Klug en 'El Valor de la Verdad'. Ellas comentaron sobre cada pregunta que respondió la 'Blanca de Chucuito'.

Entonces, cuando llegaron al momento en que la ex de Jefferson Farfán cuenta que Christian Cueva le regaló una cartera, Yiddá cuestiona el talento que tendría ya que ni para 'actuar' en el programa de 'EVDLV' fue creíble.

"No sé qué talento tenga Melissa Klug, te soy sincera, sin desmerecer. No tiene el talento de la actuación definitivamente de actriz hermana, a comprarse carteras porque no tiene talento. En un concurso de talento, le pondría... (podría reconocer qué cartera es falsa y cuál no) ah, podría ser", afirmó finalmente la actriz.