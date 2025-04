Evelyn Vela reveló que Melissa Klug habría recibido más regalos de Christian Cueva: "Llegaban a cada rato"

Este domingo, Melissa Klug volvió a ser protagonista en 'El Valor de la Verdad' al abordar su relación con varios personajes de la farándula, especialmente con el futbolista Christian Cueva. Tras sus confesiones, Evelyn Vela sorprendió al público con nuevos detalles sobre este vínculo y cómo Cueva habría obsequiado varios regalos a Klug.

Durante su intervención en el programa 'Amor y Fuego', Evelyn Vela compartió su perspectiva sobre las revelaciones de Melissa Klug. En la conversación, Vela dejó claro que desconocía la historia de la cartera que Klug mencionó en su participación en el programa de Beto Ortiz, donde incluso mostró audios de las conversaciones.

"Yo no sabía de esa cartera, sabía de otro regalo, otro obsequio. Todas las cosas salen a la luz, así que tranquilo. ¿Le regaló zapatos? Imagínate, ¿qué te puedo decir yo? Los regalitos llegaban a cada rato, así que no es novedad", comentó Evelyn Vela.

Lo que sorprendió a los televidentes fue cuando Vela detalló que Klug habría sido muy consentida por Cueva, recibiendo varios regalos a lo largo de su relación. Aunque no quiso dar mayores detalles, sugirió que su amiga "La Chama" tendría más información sobre la cercanía entre ambos.

"Los regalitos llegaban a cada rato. A mí también me dijeron. Yo no estaba todo el tiempo con ella, más bien pregúntenle a 'La Chama'", reveló Vela, confirmando indirectamente la conexión cercana entre Klug y el futbolista.

Evelyn Vela también aprovechó para opinar sobre las declaraciones de Melissa Klug. Recordemos que en 'El Valor de la Verdad', Klug confesó que Christian Cueva le había regalado una cartera, lo que despertó nuevas especulaciones sobre su relación.

Vela y Klug fueron amigas cercanas durante muchos años, pero, según se sabe, su relación se vio afectada por un conflicto interno hace algunos meses. Desde entonces, ambas han comenzado a revelar secretos del pasado, generando más controversia.

Gigi Mitre le consultó a Evelyn Vela si era real esa amistad entre Klug y Cueva o habría algo más. Ante esto, la empresaria respondió con una frase que haría entender de que sí habría pasado algo más que una relación amical.

"A veces no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Si tuvo algo más que una amistad? A mí no me consta porque personalmente no les he visto, pero una vez en una llamada en video, Klug estaba en la peluquería, se estaba haciendo las manos, y Cueva se escondió para que no la viera", afirmó Vela, sugiriendo que podría haber existido algo más entre ambos.