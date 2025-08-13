Saliente de Génesis Tapia revela romance tras saber de viaje con Kike Márquez: "No soy amante de nadie"

La vida sentimental de Génesis Tapia vuelve a ser tema de conversación después de que se revelara que viajó a Brasil, país donde también se encontraba su expareja y padre de sus hijos, Kike Márquez. La información fue difundida por Magaly TV: La Firme, que mostró los movimientos migratorios de ambos. Tras la polémica, su actual saliente, Joshua Franco, decidió romper el silencio.

Joshua Franco revela que tenía una relación con Génesis Tapia

En entrevista con el programa de Magaly Medina, Joshua Franco aseguró que mantenía una relación sentimental con Génesis Tapia antes de que la abogada viajara a Brasil. Según él, su entorno y el de Génesis estaban al tanto del romance.

"Yo tenía una relación con Génesis hasta antes que viaje (...) Yo no soy el amante de nadie y si ella está mintiendo, que ella se haga cargo de sus acciones. Lo sabía su entorno, lo sabía mi entorno. Yo le pedí que estuviera conmigo y ella aceptó", declaró.

Franco afirmó que conoció a Génesis hace dos meses y que ella le aseguró que estaba soltera. También explicó que, previo al viaje, le preguntó sobre un supuesto viaje de negocios a Brasil, donde casualmente se encontraba Kike Márquez, pero nunca obtuvo una respuesta clara.

"Si ha mentido o no, eso es algo que ella tiene que declarar. Yo con ella tenía una relación y si está haciendo otro tipo de acciones, según sus valores, tendrá que aclararlo en su momento. Yo he hecho las cosas de manera correcta. No sabía que iban a viajar juntos, se lo pregunté y no tuve respuestas", comentó.

Génesis Tapia niega reconciliación con Kike Márquez

El programa mostró que, según registros migratorios, Kike Márquez estaba en Brasil desde el 1 de agosto. Pese a que no se publicaron fotos juntos, algunas imágenes en redes sociales levantaron sospechas de que Génesis y él coincidieron en el mismo lugar.

Consultada sobre un posible reencuentro, Génesis negó tajantemente que su viaje tuviera fines personales. Aseguró que se trasladó por motivos laborales relacionados con la empresa que comparte con Kike.

"Él lleva una semana en Brasil por la empresa que tenemos. Yo llegué recién ayer para firmar unas contrataciones y para ver proveedores de mi marca. No he regresado ni tengo ninguna intención. Soy una mujer soltera. Casada, pero soltera", respondió vía WhatsApp.

Mientras Joshua Franco sostiene que mantenía una relación con Génesis y que su viaje a Brasil le dejó más preguntas que respuestas, la abogada insiste en que todo obedece a compromisos profesionales. Por ahora, la controversia sigue abierta y deja a la opinión pública a la espera de más declaraciones para aclarar lo que realmente ocurrió en tierras brasileñas.