Juzgado rechaza medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi: "No existía riesgo real"

Yiddá Eslava volvió a la atención mediática tras la resolución del Poder Judicial que declaró improcedente su solicitud de medidas de protección contra su expareja Julián Zucchi. La decisión que se conoce a casi un año del escándalo en la vía pública que dio inicio a un prolongado conflicto legal.

Juzgado deniega medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava

Tras evaluar la documentación, el Juzgado rechazó el pedido de Yiddá Eslava. El fallo, difundido por el estudio que representa a Julián Zucchi, señaló que no existían elementos suficientes para dictar medidas de protección inmediatas.

"Resolvió: no otorgar medidas de protección inmediata a ninguna de las partes, disponiendo el archivo definitivo del proceso", señala el texto del pronunciamiento judicial. Esta determinación pone fin al trámite iniciado por la actriz, quien buscaba garantías legales ante un supuesto escenario de riesgo.

El comunicado del equipo legal de Zucchi precisó los fundamentos de la decisión. De acuerdo con la resolución, el juzgado no identificó una situación de peligro vigente que ameritara la intervención solicitada.

"La decisión acredita que no no existía situación de riesgo real ni actual que justificara la adopción de medidas de protección, quedando en evidencia que las imputaciones formuladas carecían del sustento probatorio", se lee en el pronunciamiento difundido por la defensa del actor argentino.

Cabe señalar que, hasta el momento, ni Yiddá Eslava ni Julián Zucchi se han pronunciado de manera directa sobre el fallo. Los seguidores están atento a cualquier movimiento en los próximos días.

Antecedentes y enfrentamientos entre la expareja

La disputa entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi se remonta al 2024, año en el que ambos protagonizaron un incidente que generó amplia repercusión. En ese entonces, el actor argentino fue captado en un tenso altercado con las nanas de sus hijos durante una salida familiar. Las imágenes mostraron un forcejeo que motivó la presentación de denuncias y constancias policiales.

A raíz de ese episodio, la relación entre ambos se deterioró aún más y dio paso a una serie de acusaciones públicas y acciones legales. Yiddá Eslava fue cuestionada por presuntamente impedir que Zucchi vea a sus hijos, versión que la actriz negó de manera tajante. Según sostuvo en su momento, nunca buscó limitar el vínculo entre el actor y los menores.

Durante el 2025, el conflicto escaló con disputas por la tenencia y el régimen de visitas, llevando a ambos a instancias legales. Incluso, se conoció que Eslava viajó a Argentina para que los menores compartan con la familia paterna, en un intento de conciliación pese a las tensiones.

En conclusión, con el rechazo de las medidas solicitadas por Yiddá Eslava, el Juzgado cerró un nuevo capítulo del conflicto legal con Julián Zucchi al determinar que no existía un riesgo real ni actual, archivando el proceso y dejando en manos de ambas partes la gestión de futuras diferencias por la vía legal.