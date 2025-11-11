Yiddá Eslava explota tras ser consultada sobre protagonismo en sus películas: "Me da la gana, así de simple"

Yiddá Eslava atraviesa días intensos luego de recibir una ola de críticas por pedir a sus seguidores que acudan a ver La Habitación Negra, su nueva película. Pese a los cuestionamientos, la actriz no se quedó callada y salió a defender su trabajo, respondiendo con contundencia a quienes la critican por ser la protagonista de sus propias producciones.

Yiddá explota tras las críticas a su película

Durante una entrevista en el podcast 'Tiempo Muerto', conducido por el Flaco Granda, Yiddá se mostró directa al hablar del "hate" que recibe constantemente en redes sociales. La artista sostuvo que muchas personas buscan verla caer y que esa actitud responde a una corriente negativa que se propaga con facilidad.

"Estoy en la etapa de empezar a analizar lo que deja la película. Habla de lo que ha sucedido. La gente está intentando que yo me derrote porque ese es el objetivo. Yo creo que el hate empieza literal por una manzana y pudre a los demás. Si nosotros nos dejamos llevar por lo que la gente dice, nos vamos por el río", expresó.

Además, Yiddá defendió su forma de expresarse y mencionó que es una persona autista, lo que influye en su comunicación. Sin filtros, respondió a las críticas que la acusan de protagonizar siempre sus películas.

"Yo soy autista, me comunico súper literal y algunos dicen que no se me nota, pero ahí sí se me nota. (¿Por qué protagonizas tus películas?), me preguntaron. Porque me dio la gana, respondí", declaró la actriz sin rodeos.

Yiddá aclara su relación y sus decisiones familiares

En otro momento, Yiddá Eslava aclaró detalles de su vida personal y su relación con su actual pareja, Ángel Fernández. Afirmó que, pese a llevar dos años juntos, él aún no conoce a sus hijos, fruto de su anterior relación con Julián Zucchi. Según contó, ambos padres acordaron no presentar a sus nuevas parejas hasta tener plena seguridad del vínculo.

"Tengo dos años con mi pareja y hasta el día de hoy yo nunca se los presenté porque es una distorsión para tus hijos. Un niño de 5 años y otro de 8 que va a cumplir 9... (¿Tú estás buscando formar una nueva familia?) No, mis hijos tienen su papá. Yo no tengo ganas de convivir con nadie. Son códigos importantes que uno debe tener claros desde el inicio", explicó la actriz.

Yiddá también sostuvo que, en este momento de su vida, está enfocada en su trabajo y en disfrutar su rol de madre, sin intención de construir una nueva familia o retomar la convivencia.

@rkt696 Yidda revela que su pareja no conoce a sus hijos. ♬ sonido original - rkt696

Con su estilo directo y sin miedo a las críticas, Yiddá Eslava dejó claro que no está dispuesta a dejarse afectar por los comentarios negativos. La actriz reafirmó que seguirá apostando por sus proyectos cinematográficos y por la independencia artística que siempre la ha caracterizado.