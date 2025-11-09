Yiddá Eslava se quiebra al responder críticas por pedir que vean su película: "No quise obligar a nadie a ir al cine"

RADIO KARIBEÑA EN VIVO
La ex chica reality rompió en llanto en televisión tras recibir duras críticas por pedir a sus seguidores que apoyen su nueva película.

09/11/2025

En los últimos días, Yiddá Eslava ha estado en el ojo de la tormenta luego de recibir una ola de críticas por pedir a sus seguidores que vayan a ver su nueva película "La Habitación Negra". Ante los cuestionamientos, la actriz no pudo contener la emoción y rompió en llanto durante su participación en el programa "El Reventonazo de la Chola".

Yiddá Eslava se quiebra al hablar de su película

Visiblemente afectada, Yiddá negó tajantemente haber "obligado" a su público a ir al cine, tal como se insinuó en redes sociales. Entre lágrimas, agradeció la oportunidad de poder aclarar la situación y lamentó que incluso mostrar emociones en televisión pueda generar juicios.

"Les agradezco mucho. Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan", expresó con la voz entrecortada. 

A pesar del difícil momento, la artista reafirmó su compromiso con el cine y su deseo de seguir creando historias. "No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes. Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien se sintió ofendida o presionada, me disculpo", señaló.

Eslava explicó que su estilo directo de comunicación pudo haber generado una interpretación errónea del mensaje que publicó en redes sociales, especialmente sobre la situación de su película en taquilla

"Ese video fue hecho para mi comunidad y yo tengo otra manera de expresarme, soy más literal y cosas que para mí son, para otros no", aclaró. A pesar del aluvión de críticas, Yiddá aseguró que seguirá adelante con fuerza y optimismo. "Si quiero llorar, voy a llorar, si quiero reír, voy a reír. Si quiero hacer otra película, lo voy a hacer. Porque lo hago con energía", enfatizó la actriz, mostrando su lado más resiliente.

@riclatorrez 8.11/6: #YiddaEslava llora al hablar de su película #lahabitacionnegra . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral #Peru #peruanos #farandulalorcha #destacados #julianzucchi ♬ sonido original - Ric La Torre

Yiddá acusó a Natalia Otero de mala publicidad

Hace unos días, en el programa 'Arriba mi gente', Yiddá Eslava estuvo como invitada para hablar sobre la baja audiencia de su película 'La Habitación Negra' que se estrenó el pasado 30 de octubre. La actriz peruana señaló que tras las acusaciones de Natalia Otero el día del estreno de su film hizo que el público no la quiera apoyar. 

"Yo creo que tuvo mucho que ver porque la gente justamente no quiere, si no se hubiese asociado esa parte negativa creo que la gente lo hubiese recibido de otra manera totalmente distinta", expresó. 

Después, los conductores de televisión le preguntaron a Yiddá si las acciones de Natalia Otero tuvo la intención de malograr el estreno de su película. Ante ese cuestionamiento, esto respondió la peruana. 

"¿Por qué apareció Natalia Otero entonces?", pregunta Ricardo, y Eslava responde: "Pregúntenselo a ella (¿Entonces ha intentado dinamitar tu película, tu estreno a través de eso?) Yo no voy a cometer el error de soltar algo así porque la persona que tiene que decirlo, es quien hace los actos, yo no estoy en su cabeza".

A pesar de las críticas y los malos comentarios, Yiddá Eslava ha demostrado fortaleza emocional y compromiso con su carrera cinematográfica. La actriz dejó en claro que no permitirá que las polémicas la detengan y continuará apostando por el cine nacional.

