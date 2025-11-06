Yiddá Eslava recibe cargamontón en redes tras pedir apoyo para su película: "Antes de rajar, mírala"

Yiddá Eslava volvió a estar en el ojo público tras compartir un video en el que pedía apoyo para su película "La Habitación Negra", pues no fue muy vista días después de su estreno. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un llamado solidario, terminó convirtiéndose en un cargamontón de críticas.

Yiddá Eslava responde a críticas tras pedir apoyo para su película

Yiddá Eslava fue blanco de críticas en redes sociales luego de pedir a sus seguidores que apoyen su nueva película, "La Habitación Negra", la cual no tuvo buena acogida por el público a pocos días de su estreno. Su sincero llamado generó reacciones divididas entre quienes la respaldaron y quienes la criticaron.

La actriz publicó un video en Instagram donde explicó que el primer día de estreno, 30 de octubre, no les fue bien en taquilla y que necesitaba el apoyo del público. También pidió que fueran al cine ese mismo fin de semana para evitar que su cinta desaparezca de las salas.

"Estrenamos mi película La Habitación Negra y no nos fue nada bien para ser el primer día. Somos casi dos millones de personas que siguen mi cuenta y necesito de su apoyo, que den una oportunidad a esta película. Es vital que puedan ir a más tardar este fin de semana, porque si no, es muy probable que para la próxima semana ya no estemos en cartelera", explicó con preocupación.

Pese a su mensaje, en redes muchos usuarios la criticaron, señalando que fue un error mostrarse tan vulnerable. Desde la cuenta de Roro Network advirtieron que llegar a ese punto puede ser muy difícil de superar.

"Nunca hagas un live o un TikTok contando lo mal que está yendo (pidiendo misericordia) y que está buscando un rescate. De ahí es bien difícil regresar", comentaron desde la cuenta Roro Network.

Pero Yiddá no se quedó callada. En una entrevista posterior, respondió a quienes la criticaron y compararon otra cinta con "Chavín de Huántar", la gran favorita del público.

"Porque mucha gente critica, pero ¿cómo te vas a poner a competir contra Chavín de Huántar? Estamos hablando de distintos presupuestos, de distintos géneros... el problema es que la gente ya es mala", afirmó molesta.

A pesar del cargamontón, la actriz continuó defendiendo su trabajo. Envió un mensaje directo a quienes opinan sin haber visto la cinta.

"Primero porque hay un riesgo, es una buena película. Y si tú quieres decir: 'Ay, no sé, debe ser mala'. Mírala. Mírala y si te quedas con remordimiento porque gastaste tu plata, ya hazme mier** en las redes. Pero antes de rajar, miren la película", declaró tajante para "El chico de las voces".

Incluso interactuó con sus críticos en TikTok, conversando con una usuaria que opinó que la trama era "poco original". Sin perder la calma, Yiddá respondió.

"En mi opinión sincera, para mí fue un poco forzado y poco original", le dijeron en un live de TikTok. "¿Por qué? A ver, cuéntame", contestó Yiddá. mostrando que estaba dispuesta a escuchar. "Porque para mí como espectador de thriller, me gustaría un gran giro, donde mucho antes se revele, pero más que nada la película le restaba impacto", señaló la usuaria.

¿La apoyará el público?

Según la cuenta SoyAlpacine de X, "La Habitación Negra" logró 16 mil espectadores en su primer fin de semana, quedando en el puesto 7 del ranking nacional. Por otro lado, "Chavín de Huántar" lideró con 200 mil asistentes.

Aun así, Yiddá mantiene la esperanza de que la miren, convencida de que su película merece una segunda oportunidad. ¿Logrará revertir la taquilla o seguirá enfrentando las críticas?

En conclusión, Yiddá Eslava enfrentó un cargamontón en redes sociales tras pedir a sus seguidores que miren su película "La Habitación Negra". Su llamado al público generó tanto empatía como críticas, dividiendo opiniones entre quienes valoran su esfuerzo y quienes cuestionan su forma de pedir apoyo. Pese a la controversia, la actriz confía en su trabajo y cree que su película merece ser vista antes de ser juzgada.