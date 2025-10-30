Yiddá Eslava desmiente a Natalia Otero y asegura que Julián Zucchi si ve a su hijos: "Tengo las pruebas"

La separación entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi vuelve a ser tema de conversación tras las declaraciones de Natalia Otero, mejor amiga del actor argentino, quien aseguró que el artista no puede ejercer su rol de padre y solo ve a sus hijos por unas horas a la semana. Ante estos señalamientos, Yiddá decidió pronunciarse y aclarar la situación, negando categóricamente las afirmaciones en su contra.

Yiddá Eslava responde con firmeza

Durante una entrevista con el programa "América Hoy", la actriz peruana respondió directamente a las acusaciones de Otero, calificándolas como difamatorias y alejadas de la verdad. Sin embargo, indicó que no tomará acciones legales en su contra, pues no desea alimentar más la controversia.

"Uno para ser vocera tiene que asegurarse de las cosas. Ella ha salido a decir muchas cosas, pero si yo quisiera podría ponerle una demanda por difamación. No lo haré porque es madre y no soy de la misma calaña. Cumplo con aclarar y tengo las pruebas", declaró Yiddá en entrevista con América Hoy.

Además, Yiddá desmintió los rumores que indicaban que habría aprovechado el conflicto con su expareja para promocionar su película. Según explicó, el régimen de visitas reducido fue una medida solicitada por el propio Julián Zucchi, debido a un proceso legal aún vigente.

"Quiero que se deje de decir que he utilizado este tema para promocionar mi película. Si Julián ve a sus hijos tres horas a la semana es porque él mismo pidió esa medida cautelar. Cuando viene su mamá, entra a mi casa, comparte con los chicos y él también los ve más veces durante la semana", aseguró la exintegrante de reality.

La actriz también reveló que el propio Julián asistió al cumpleaños de sus hijos, aunque prefirió no aparecer en fotografías. Este detalle, según Eslava, le genera extrañeza frente a las declaraciones de Natalia Otero.

Yiddá revela denuncias en su contra

En otro momento, Yiddá sorprendió al revelar que ha sido ella quien ha recibido múltiples denuncias por parte del entorno de su expareja. Según contó, incluso la madre de Julián Zucchi habría solicitado la tenencia legal de sus hijos, aunque aclaró que mantiene un trato cordial con ella.

"Si hablamos de empapelarme, los que me han llenado de demandas son ellos. La madre de Julián ha pedido la tenencia de mis hijos. Sé que son temas de adultos, pero también sé que su abuela ama a mis hijos y ya he conversado con ella", comentó la actriz.

Finalmente, Yiddá consideró que toda esta situación podría tratarse de una campaña de desprestigio, justo en la semana del estreno de su nueva película "La Casa de los Influencers". A pesar de las controversias, aseguró que continuará enfocada en sus hijos y su carrera profesional.

La guerra mediática entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi parece no tener fin. Mientras Natalia Otero defiende públicamente al actor argentino, la actriz peruana asegura que todo responde a malentendidos y procesos legales en curso.