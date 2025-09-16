Juan Víctor niega haber acusado a Andrea San Martín de maltrato animal: "Ella solo se lo atribuyó"

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez vuelven a estar en el centro de la polémica mediática. La exchica reality aseguró que recibe amenazas de muerte tras ser vinculada con un presunto caso de maltrato animal, pero su expareja salió al frente para desmarcarse de estas acusaciones y precisar su postura.

El piloto enfatizó que jamás señaló directamente a Andrea en este tipo de denuncias, y sostuvo que nunca mencionó su nombre y que fue ella misma quien se atribuyó las versiones que circularon en los medios. Con ello, descartó cualquier intento de responsabilizarla por hechos de los que él no habló.

Juan Víctor se limpia tras acusaciones de Andrea

En conversación con un programa de espectáculos, Juan Víctor insistió en que su intención no ha sido perjudicar a la madre de su hija, asegurando que lamenta que la situación haya derivado en que Andrea aparezca como señalada, pero reiteró que no fue él quien la involucró en estas acusaciones.

Además, dejó en claro que no teme enfrentar nuevos procesos legales, recordando que ya tiene en curso más de diez denuncias y demandas. Para el piloto, una acción más en su contra no representa un motivo de preocupación, pues afirma sentirse tranquilo con su proceder en medio de este conflicto.

Sobre las supuestas amenazas de muerte denunciadas por Andrea, Sánchez manifestó un rechazo absoluto a ese tipo de violencia. Indicó que los ataques verbales y amenazas en redes sociales no deberían ser tolerados, resaltando que no comparte en absoluto esos comportamientos de parte de seguidores o detractores en medio de la disputa.

¿Qué dijo sobre una posible demanda?

Sin embargo, también cuestionó la manera en que Andrea estaría manejando la situación. Considera que la exchica reality estaría utilizando este episodio como una forma de victimización, lo que contribuye a agrandar la polémica mediática y desviar la atención de lo que realmente ocurrió en torno al presunto caso de maltrato animal.

Por ahora, mientras Andrea San Martín anuncia que tomará medidas legales para defenderse, Juan Víctor Sánchez se mantiene firme en su posición. Reitera que nunca la acusó y que su único interés es mantenerse al margen de un problema que, según dice, ella misma se adjudicó sin que él la señalara.

Es así que, la controversia entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez continúa en aumento. Mientras ella prepara acciones legales, él insiste en que jamás la acusó de maltrato animal y que no busca perjudicarla, sino mantenerse al margen de una disputa que no generó.