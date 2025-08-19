Samahara Lobatón denuncia que recibió amenazas tras EVDLV: "Tengo pruebas de todo"

La noche del domingo, Samahara Lobatón se sentó en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" y soltó confesiones que remecieron el mundo de la farándula. Habló de su infancia, de su relación con su mamá Melissa Klug, de su expareja Youna, e incluso de Jefferson Farfán.

Samahara Lobatón denuncia amenazas tras confesiones en EVDLV

La hija de Melissa Klug volvió a ser noticia tras su participación en "El Valor de la Verdad". Ahí habló sin filtros de su vida, de su relación con su mamá, de su expareja Youna y hasta de Jefferson Farfán. Pero lo que parecía solo un programa de confesiones ahora se convirtió en un escándalo más grande.

Horas después de la transmisión, Samahara reveló en Instagram que recibió amenazas directas por parte de personas aludidas en sus declaraciones.

"He venido recibiendo amenazas provenientes de algunos de los aludidos en mis declaraciones, situación que rechazo categóricamente", señaló en un comunicado.

La influencer dejó claro que no piensa dejarse intimidar y que tiene cómo sustentar con pruebas lo que dijo en televisión.

"Cada una de mis afirmaciones se encuentra debidamente respaldada con los medios probatorios pertinentes", aseguró. Además, advirtió que cuenta con audios, videos, capturas de pantalla y testimonios que respaldan sus palabras.

De ser necesario, Samahara Lobatón dijo que pondrá todo en manos de las autoridades tras las amenazas que denunció haber recibido.

"De ser necesario, pondré a disposición de las autoridades competentes los medios probatorios pertinentes, de ser necesario", aseguró.

Revelaciones fuertes en el sillón rojo

En "El Valor de la Verdad", Samahara Lobatón sorprendió con confesiones que remecieron el set. La hija de Melissa Klug recordó la dura crianza que tuvo en casa y no dudó en describirla.

"Mi mamá no necesitaba correas ni chancletas. Era puñetazo limpio. Tiene la fuerza de un hombre", dijo generando impacto inmediato.

La influencer también habló de su tormentosa relación con Youna, padre de su hija. Relató que la convivencia se volvió insostenible por los constantes conflictos y hasta episodios de violencia. Con sinceridad, reconoció que llegó un punto en el que ya no había vuelta atrás y prefirió dar por terminada la relación.

Además, contó un episodio relacionado con Jefferson Farfán, expareja de su madre. Según relató, él solía negarse a darle dinero directamente, por lo que ideaba un peculiar juego.

"Él tenía un juego con mi mamá: 'la cartera o el dinero de la cartera'. Mi mamá le decía 'Oye, necesito pagar el colegio' y él le decía que no. Mi mamá escogía 'la plata de la cartera' para pagarnos el colegio", comentó.

Tras las fuertes declaraciones, la influencer aseguró que lo que contó en "El Valor de la Verdad" fueron eventos de su vida personal y profesional. En su mensaje dio a entender que no se retractará, pues cuenta con pruebas. Con apenas 21 años, Samahara enfrenta un huracán mediático y asegura que, pese a las amenazas, seguirá firme con su versión.

Las revelaciones de Samahara Lobatón en "El Valor de la Verdad" no solo causaron impacto en televisión, también desencadenaron reacciones inesperadas que hoy la ponen en el centro de la polémica. La joven aseguró tener pruebas de todo. Y ahora, la gran incógnita es si esas pruebas llegarán a los tribunales o si todo quedará en el terreno de la farándula.